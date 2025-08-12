Cincinnati, Paolini più forte di Krueger e della pioggia: l'ammissione su Furlan e la rivincita con Krejcikova

Missione compiuta per Jasmine, che approda agli ottavi del Masters 1000 dell'Ohio: confortante successo in due set. Nel prossimo turno il remake della finale di Wimbledon 2024.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Riecco la vera Jasmine Paolini. Molto convincente la vittoria della garfagnina ai danni di Ashlyn Krueger nel terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Successo in due set in un’ora e 29 minuti di gioco, nonostante una partenza da “Oggi le comiche” (partita sospesa dopo appena due scambi per pioggia) e con un finale in crescendo, con secondo parziale dominato. Quel che ci voleva a Jas per ritrovare definitivamente il sorriso e prepararsi alla nuova, affascinante sfida sul cemento americano: quella contro Barbora Krejcikova, la ceca che la battè nella finale di Wimbledon dello scorso anno.

Cincinnati, Paolini-Krueger sospesa per pioggia

Pronti via e i nuvoloni addensatisi minacciosamente sui cieli di Cincinnati scaricano pioggia appena dopo l’inizio del confronto tra l’azzurra e la statunitense, numero 35 della classifica WTA. Match sospeso dopo un minuto di gioco sul punteggio di 15-15, quasi un record. Dopo circa un’ora la ripresa e la ripartenza bruciante di Jamine, brava a strappare il servizio alla rivale nel terzo gioco. Immediato il controbreak della statunitense, quindi match punto a punto con nuovo break di Paolini, nuova reazione dell’americana e inevitabile tie-break: vinto stavolta senza patemi dall’italiana sul 7-2, dopo i clamorosi sussulti del secondo contro Sakkari.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Jasmine, prestazione convincente e successo in due set

Nel secondo set invece non c’è storia. L’azzurra trova il break al quarto game, approfittando dei numerosi pasticci della sua rivale soprattutto al servizio (ben dieci doppi falli) e prende il largo. Krueger non vincerà più un solo game, per Paolini strada spianata verso il 6-1 e il prossimo turno. Intrigante il confronto con Krejcikova, l’avversaria che ha negato alla campionessa toscana la soddisfazione più grande: la vittoria a Wimbledon. Nel frattempo, però, la consapevolezza di essere sulla strada giusta e di aver forse svoltato dopo tante sofferenze. Al match contro l’arcigna Barbora le future risposte.

Paolini-Furlan, le parole di Jas sul suo vecchio coach

Prima della partita contro Krueger, Paolini aveva parlato a Tennis Channel delle sue volontà di tornare a scalare posizioni in classifica. Particolarmente toccante il passaggio su Renzo Furlan, il tecnico che ne aveva accompagnato l’ascesa verso l’elite del tennis mondiale: “Furlan? Sono cose che succedono. Abbiamo avuto un rapporto molto lungo e vissuto sette anni incredibili, ma a volte senti che è arrivato il momento di un cambiamento. Ai tempi cercavo qualcosa di differente e ora – ha ribadito Paolini, confermando indirettamente di non averlo ancora trovato – sta accadendo lo stesso”.