Cincinnati, Paolini rimonta Gauff e svela il segreto della rinascita: ma l'infortunio alla caviglia preoccupa

Jasmine in semifinale grazie alla vittoria su Coco: successo al terzo set dopo aver perso il primo. Paura per una brutta caduta in avvio di terzo parziale.

Riecco Jasmine Paolini. In semifinale a Cincinnati anche nel tabellone del singolare, dopo aver conquistato la semifinale del doppio in tandem con Sara Errani. Battuta nella notte Coco Gauff, la straripante americana che sembra avere proprio in Jas il suo tallone d’Achille. Una vittoria caparbia, conquistata con tenacia dalla garfagnina, brava a non disunirsi dopo aver perso il primo set. Una vittoria accompagnata da un po’ di ansia per una caduta all’inizio del terzo set che sembrerebbe non aver provocato grosse conseguenze, anche se una piccola distorsione alla caviglia c’è stata.

Cincinnati, Paolini piega Gauff e vola in semifinale

Falsa partenza per Jas nel primo set. Tre break subiti e due soli giochi vinti contro Gauff, brava a portare a casa il parziale senza troppi problemi. La riscossa nella frazione successiva, condita da una serie impressionante di break da una parte e dall’altra. L’ultimo è quello che regala a Paolini il punto del pareggio: 6-4. Palpitante la terza e decisiva frazione. Equilibrio fino al 3-3, poi dal 30-0 in favore di Gauff nel settimo gioco si scatena Jasmine che con un parzialone di 12 punti a 3 fa suo il match sul 6-3. Terza vittoria per l’italiana in stagione sulla statunitense, che in Ohio aveva trionfato due anni fa: dopo Roma e Stoccarda, Coco piegata anche sul cemento.

Jasmine spiega la rimonta vincente contro Coco

Così Paolini subito dopo il match: “È stata davvero dura, Coco stava giocando in modo incredibile, all’inizio cercavo solo di correre e mettere la palla nel campo. Non è stato facile, ma dopo un po’ ho iniziato a sentire meglio la palla. Le condizioni di sera sono un po’ diverse, ho cercato di lottare su ogni punto e ha funzionato”. La voglia di crederci sempre, dunque, sembra essere alla base della rinascita di Jasmine. Una voglia “doppia”: “Mi piace giocare a tennis, mi piace giocare anche in doppio e ci sono le semifinali anche in questo tabellone. Spero di andare avanti, mi sto divertendo molto. Succede quando resti nel torneo, giochi partite e se vinci è ancora meglio. Ti dà più energie per la partita successiva”.

Cincinnati, Paolini in semifinale contro Kudermetova

Tra Paolini e la finale di Cincinnati c’è un ostacolo alto, la russa Veronika Kudermetova, che nei quarti ha piegato con una facilità disarmante la francese Varvara Gracheva: 6-1 6-2. Un boccone storicamente indigesto per Jas, che nei quattro precedenti con Kudermetova ha vinto solo un incontro, il primo, giocato nel 2017 a Praga. Poi tre vittorie consecutive a favore della sua rivale, sempre nel 2017 in Thailandia, nel 2019 agli Autralian Open e nel 2021 proprio a Cincinnati. Ma nel frattempo la garfagnina è diventata una tennista top e ora può affrontare il match coi favori del pronostico. Caviglia permettendo.