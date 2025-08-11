Rinderknech vittima del caldo, paura a Cincinnati: si accascia al suolo poi si ritira, ieri Medvedev con la testa nel frigo

Il caldo sta avendo un ruolo da protagonista nel corso del Masters 1000 americano, l’ultimo a farne le spese è stato il francese Rinderknech che si accasciato al suolo, paura nel corso del match con Auger-Aliassime

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Attimi di pure terrore sul Champions Court di Cincinnati quando il tennista francese Arthur Rinderknech si è accasciato al suolo a causa di un malore dovuto al grande caldo. Il giocatore, impegnato nel match contro il canadese Auger-Aliassime, è stato immediatamente soccorso ma è stato costretto a ritirarsi.

Scene di paura a Cincinnati

Altra giornata di grandissimo caldo sui campi di Cincinnati, il torneo americano si sta giocando con temperature davvero eccessive e sta costringendo gli atleti a trovare delle soluzioni speso creative per riuscire a raffreddarsi. Ma non sempre si riesce e nel corso del match andato in scena sul Champions Court a farne le spese è stato il francese Arthur Rinderknech che nel corso del settimo game del secondo set si è letteralmente accasciato al suolo, con un asciugamano sulla testa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Una scena che ha subito scatenato il panico sia tra il pubblico che tra le persone sul campo da gioco. Dopo un attimo di incredulità anche il suo avversario, il canadese Felix Auger-Aliassime si è fiondato per fornire il suo aiuto. Fortunatamente i soccorsi sono arrivati immediatamente, al giocatore è stato fornito aiuto immediato. Ma nonostante questo non è stato in grado di riprendere la partita ed è stato costretto a ritirarsi.

Cincinnati: i risultati del tabellone maschile

Medvedev con la testa nel frigo

Rinderknech non è la prima vittima del gran caldo che sta colpendo Cincinnati nel corso di questo torneo. Gli atleti impegnati stanno cercando di esplorare tutte le soluzioni possibili per riuscire ad abbassare la temperatura corporea. Uno dei più “creativi” è stato senza dubbio il russo Daniil Medvedev che oltre ad adottare la tecnica dell’asciugamano pieno di ghiaccio da mettere sul collo, nel corso del match con Walton ha infilato la testa in uno dei frigoriferi vicino alle panchine per provare a rinfrescarsi. La mossa però non ha dato i frutto sperati con Medvedev che ha rimediato una sconfitta al terzo set che amplia ancora di più il suo incredibile momento di crisi.

ATP: la classifica aggiornata