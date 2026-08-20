Sabalenka ko agli ottavi di Cincinnati contro Bejlek dopo il crollo con Alexandrova a Toronto: la numero uno è in crisi e ora Rybakina può sorpassarla in vetta

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La numero uno del mondo Aryna Sabalenka saluta il WTA 1000 di Cincinnati agli ottavi di finale e vede complicarsi anche la sua situazione in vetta alla classifica WTA. La bielorussa è stata eliminata dalla ceca Sara Bejlek, numero 35 del ranking, con il punteggio di 7-6(7), 6-4, al termine di una partita nella quale ha sprecato diverse occasioni. La sconfitta arriva dopo quella rimediata una settimana fa a Toronto, dove Sabalenka era stata eliminata agli ottavi da Ekaterina Alexandrova, e conferma il momento nero della campionessa, protagonista di un avvio di 2026 straordinario ma poi crollata dopo la storica conquista del Sunshine Double. A Cincinnati, inoltre, un gesto di stizza nei confronti di un raccattapalle ha alimentato le polemiche sui social. E ora Elena Rybakina può davvero puntare al sorpasso in vetta.

Cincinnati, Sabalenka crolla contro Bejlek: ko agli ottavi

La sorpresa più grande del torneo femminile di Cincinnati arriva da Aryna Sabalenka. La numero uno del mondo è stata eliminata agli ottavi dalla ceca Bejlek, capace di conquistare la prima vittoria della carriera contro una Top 10 e di centrare il primo quarto di finale in un WTA 1000. Il 7-6(7), 6-4 sancisce un’altra battuta d’arresto per la bielorussa.

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Sabalenka era avanti 5-1 nel tie-break del primo set, ma non è riuscita a chiudere e ha incassato sei punti consecutivi. Ancora più pesante il secondo parziale: la numero uno ha costruito un vantaggio di 4-1, prima di subire la rimonta della 20enne ceca, che ha infilato cinque game consecutivi. Bejlek ha chiuso al primo match point dopo un’ora e 55 minuti, firmando l’impresa più importante della propria carriera. Per la ceca è anche il primo quarto di finale raggiunto in un torneo WTA 1000.

Sabalenka e il gesto contro il raccattapalle: sui social è bufera

Durante il match, una Sabalenka particolarmente nervosa ha sfogato la propria frustrazione anche nei confronti di un raccattapalle, protagonista suo malgrado di un momento di tensione. La bielorussa gli ha rivolto uno sguardo molto duro dopo aver ricevuto la pallina, una reazione che non è passata inosservata e che ha immediatamente alimentato le critiche sui social.

Su X, il post di un utente ha accompagnato il video con un’accusa molto netta: “Sabalenka è molto irrispettosa nei confronti dei raccattapalle”. In tantissimi l’hanno definita “arrogante” per un gesto che ha avuto ampio risalto sul web proprio nel momento più complicato della sua stagione, forse della carriera.

Sabalenka, dalla doppietta Indian Wells-Miami alla crisi del 2026

Il contrasto con l’inizio dell’anno è impressionante. Dopo aver perso la finale dell’Australian Open contro Rybakina, Sabalenka ha dominato la stagione sul cemento americano, conquistando consecutivamente Indian Wells e Miami e diventando la quinta donna nella storia a realizzare il Sunshine Double. Dopo il trionfo in Florida il suo bilancio stagionale era di 23 vittorie e una sola sconfitta.

Da quel momento, però, qualcosa si è inceppato. Sabalenka ha raggiunto i quarti a Madrid, perdendo contro Hailey Baptiste, e a Roma è uscita al terzo turno contro Sorana Cirstea. Al Roland Garros è arrivata nuovamente ai quarti, ma ha subito un clamoroso crollo contro Diana Shnaider: avanti 6-3, 4-1, ha perso gli ultimi dieci game del match, cedendo 3-6, 7-5, 6-0. A Wimbledon è arrivata l’eliminazione agli ottavi contro Naomi Osaka, mentre a Berlino si è fermata in semifinale contro Pegula. Poi ancora ottavi a Toronto contro Alexandrova e Cincinnati contro Bejlek.

Classifica WTA, Rybakina all’assalto: cosa serve per superare Sabalenka

L’eliminazione di Sabalenka spalanca definitivamente la corsa alla numero uno WTA. Rybakina, infatti, può conquistare per la prima volta in carriera la vetta della classifica. La kazaka deve raggiungere la finale di Cincinnati: in quel caso supererebbe Aryna nella classifica aggiornata al termine del torneo.

Rybakina è arrivata a Cincinnati dopo la finale raggiunta a Toronto, persa contro Iga Swiatek 6-2, 6-3. Ora le due si ritrovano di fronte nei quarti di finale in Ohio: se la kazaka dovesse battere la polacca, avrebbe bisogno di una sola ulteriore vittoria, quella in semifinale, per raggiungere la finale e assicurarsi così il sorpasso in vetta. Per Sabalenka sarebbe un’autentica batosta dopo 96 settimane consecutive da numero uno, una striscia iniziata il 21 ottobre 2024.