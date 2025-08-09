Cincinnati, Sinner va di corsa a casa di Emma Navarro: Jannik torna subito dominante, Galan travolto in un’ora

Un mese di assenza e non sentirlo. Al rientro in campo a Cincinnati Sinner mostra subito la sua versione più dominante sbarazzandosi di Galan con un doppio 6-1 in un'ora

Jannik Sinner è tornato e lo ha fatto alla grande. Dopo un mese di vacanza e allenamenti, il n°1 del mondo è tornato a giocare sul cemento, superficie sulla quale non disputava un match dal trionfo all’Australian Open, travolgendo con un doppio 6-1 Daniel Elahi Galan al debutto nel Masters 1000 di Cincinnati, torneo di proprietà del padre di Emma Navarro, con cui l’altoatesino farà coppia nel doppio misto dello US Open.

Sinner riprende da dove aveva lasciato, Galan travolto in un’ora

A distanza di un mese dalla trionfale finale di Wimbledon Jannik Sinner ha fatto il suo ritorno in campo al Masters 1000 di Cincinnati, dove è tornato a mostrare da subito la sua versione schiacciasassi. Tornato a giocare sulla sua superficie preferita, il n°1 al mondo ha infatti travolto Daniel Elahi Galan con un doppio 6-1 in 59 minuti di gioco, che rappresenta il match più veloce nella carriera di Sinner.

Nuovo siparietto tra Sinner e Navarro

Una prestazione che testimonia come Sinner si trovi a proprio agio in questo torneo, dove l’anno scorso trionfò in finale contro lo statunitense Frances Tiafoe. Masters 1000 di Cincinnati che tra l’altro è di proprietà di Benjamin Navarro – che attraverso la sua azienda ha appena investito 250 milioni dollari per migliorare l’intero impianto -, padre di Emma, con cui il n°1 al mondo giocherà in coppia nel doppio misto dello US Open e con cui è stato protagonista di alcuni simpatici siparietti e scambi di battute a distanza.

L’ultimo si è verificato proprio qui a Cincinnati, dove nella giornata di venerdì 8 agosto Sinner e Navarro si sono allenati insieme in vista dei rispettivi esordi (domani ci sarà quello della statunitense contro Ella Seidel), dimostrando ancora una volta la bella sinergia che sembra essersi instaurata tra i due attraverso un simpatico scambio di battute, con Emma che ha detto di essere la sua hitting partner e Jannik che da vero gentiluomo ha ribaltato la situazione dicendo di essere lui l’hitting partner di lei.

Sinner soddisfatto della sua gestione

Nell’intervista post partita Sinner ha espresso tutta lassa soddisfazione per la vittoria: “Gli incontri sono sempre diversi dalle sessioni di allenamento. Sono molto soddisfatto. Non è facile giocare qui, è un campo molto veloce. A tratti ho servito veramente bene, sono soddisfatto e poi sono felice di essere tornato qui”.

Jannik ha poi parlato delle condizioni di caldo estremo a Cincinnati, un aspetto che avrebbe potuto influenzare negativamente l’incontro di Sinner: “Si sente il caldo, anche nel riscaldamento l’ho subito. Ma sapevo che le condizioni qui sono difficili. Ma oggi è andato tutto bene. Quando non riesci a chiudere lo scambio in pochi colpi bisogna mantenere la calma e gestire le energie”. Per sua fortuna il n°1 ha però risparmiato parecchie energie vincendo in un’ora, potendo così presentarsi ancora bello “fresco” al prossimo match, nel quale affronterà per la prima volta in carriera Gabriel Diallo, che ha eliminato Sebastien Baez in due set.