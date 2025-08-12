Cincinnati: Sinner non entusiasma ma batte Diallo in due set e vola agli ottavi, caos tra black out e sirene anti incendio

Gara iniziata con 1h15' di ritardo per un black out elettrico, l'altoatesino la spunta dopo quasi due ore e aspetta ora uno tra Mannarino e Paul

“Come on”. L’urlo di Jannik Sinner dopo il punto vincente al tie-break del secondo set la dice lunga su come non sia stato facile per l’altoatesino battere il tenace canadese Gabriel Diallo, numero 35 del mondo, ed approdare agli ottavi del torneo di Cincinnati. L’azzurro si è imposto con il punteggio di 6-2 7-6 (6) in un’ora e 52 minuti in un match tosto, iniziato per giunta con 75′ di ritardo a causa di un incendio che ha causato un corto circuito del sistema elettrico e caratterizzato dal fastidioso rumore di una sirena anti-incendio nel secondo parziale.

I numeri di Sinner

A leggere solo i numeri di Sinner si resta sempre a bocca aperta: 23esima vittoria consecutiva sul cemento (non perde dalla finale di Pechino contro Alcaraz, dall’ottobre scorso), 27esima stagionale, imbattuto nel 2025, ma il n.1 del ranking mondiale e campione in carica, ha dovuto sudare e non poco per passare il turno e qualificarsi agli ottavi, dove mercoledì negli ottavi affronterà o il francese Adrian Mannarino, n.89 ATP, proveniente dalle qualificazioni, o lo statunitense Tommy Paul, n.16 del ranking e 13 del seeding.

La battaglia con Diallo

Non inganni il 6-2 del primo set, anche nel primo parziale non è stata una passeggiata per Sinner che rispetto al match vinto con Galan non ha brillato. L’azzurro ha commesso tre doppi falli nel suo primo turno di battuta concedendo il break (2-0) prima della rimonta, allungata anche da un altro stop, sia pur breve, per problemi elettrici.

Il tie-break vincente

Archiviato il primo set ecco però che Diallo si rifa sotto, vincendo il primo game. Nel secondo, con Jannik alla battuta avanti 40-0, ancora un’interruzione per un allarme antincendio ma si gioca e Sinner piazza l’ace del pari. Si va avanti senza che nessuno dei due perda il servizio e si decide tutto al tie-break dove Diallo si porta sul 4-2, Sinner reagisce, entrambi regalano troppo con errori gratuiti fino al 6-6 quando il canadese sbaglia la volée e consegna un match-point all’azzurro. Servizio vincente, game, set, match.