Cincinnati, Zverev batte Norrie col brivido: ma l’orario folle fa discutere. Berrettini cede a Lehecka, fuori Darderi

Zverev rimonta Norrie, ma fa discutere l'orario folle (e inaccettabile) a cui ha finito il match per colpa degli organizzatori. Debacle azzurra a Cincinnati, con Berrettini, Arnaldi, Bellucci e un deludente Darderi fuori al 2° turno

Vittoria sofferta per Alexander Zverev, che all’esordio al Masters 1000 di Cincinnati è tornato al successo battendo in rimonta Cameron Norrie in un match terminato alle 2:15 del mattino, un orario inaccettabile e che ha nuovamente le polemiche sulla programmazione del torneo. Pattuglia azzurra drasticamente ridotta in Ohio dopo le eliminazioni di Matteo Berrettini, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci.

Zverev batte Norrie col brivido e ammette: “Non avevo molta fiducia”

Dopo la brutta sconfitta all’esordio a Montreal Zverev se l’è vista nuovamente brutta anche in quel di Cincinnati al debutto contro Norrie, che ha sfruttato l’inizio incerto del tedesco per conquistare subito un break e vincere poi il primo set. Terminato il primo parziale Sascha è cresciuto sempre più di livello, mettendo sempre più alle corde il britannico che nel sesto game del secondo set ha ceduto per la prima volta la battuta, permettendo a Zverev di allungare il match al terzo dove ha poi avuto vita facile, vincendo l’incontro con il risultato di 3-6 6-3 6-3. Una vittoria utile a ritrovare quella fiducia che, come ammesso da lui stesso dopo la partita, gli era venuta un po’ meno dopo il Masters del Canada: “Innanzitutto dovevo ritrovare il ritmo partita. Dopo il Canada, non avevo molta fiducia. Il primo set non è stato particolarmente buono, ma gli altri due sono stati di alto livello e ne sono contento”.

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Polemica per l’orario folle del match di Zverev

A rimanere impresso del match di Zverev non è stata però la sua capacità di reazione, bensì il folle orario a cui si è concluso l’incontro, con Sascha che ha lasciato il campo ben oltre le 2 del mattino. Un orario inaccettabile, dovuto alla volontà degli organizzatori di non subire ulteriori ritardi nel programma dopo quelli dovuti alla pioggia, che insieme ai lunghi incontri di primo turno hanno portato Zverev e Norrie a scendere in campo praticamente a mezzanotte. Una scelta incomprensibile – ma che purtroppo non è un caso isolato nel circuito maschile – sotto tanti punti di vista, a partire dai giocatori evidentemente svantaggiati da questa decisione, ma anche dello spettacolo, con gli spalti che erano ormai vuoti per quello che teoricamente avrebbe dovuto essere uno dei match più attesi di giornata.

Berrettini lotta ma cede a Lehecka

Termina al secondo turno invece il torneo di Cincinnati di Berrettini, che dopo la vittoria su Droguet all’esordio è stato eliminato dalla testa di serie n°9 Jiri Lehecka, che si è dimostrato evidentemente superiore per condizione e continuità di rendimento rispetto all’azzurro, bravo comunque a non mollare, a lottare su ogni pallina e ad allungare l’incontro al terzo set dove è anche andato vicino a riaprire il parziale nell’ultimo game prima di vedersi annullare due palle break consecutive e cedere col risultato di 4-6 7-6 3-6.

Fuori Darderi, Arnaldi e Bellucci: rimangono solo Cobolli, Musetti e Sonego

Secondo turno che si è rivelato amaro per i colori azzurri. Oltre a Berrettini infatti sono stati eliminati da Cincinnati anche un combattivo Bellucci, battuto al tie-break del terzo set dal favorito Jakub Mensik, Arnaldi, anche lui battuto al terzo da Landaluce, e Darderi, forse la vera e propria delusione di giornata, con Luciano che dopo il bel torneo di Montreal è uscito all’esordio in Ohio vincendo appena sei game contro Rinky Hijikata. L’Italia si ritrova così con soli altri tre rappresentanti in tabellone, di cui solo Flavio Cobolli al terzo turno, dove proveranno a spingersi anche i due Lorenzo, Sonego e Musetti.