Mattia Destro potrebbe lasciare il Bologna in estate. L'attaccante rossoblu è in scadenza di contratto nel 2020, e per non perderlo a zero il club felsineo potrebbe decidere di cederlo nei prossimi mesi.

Non mancano le società interessate all'ex Roma: Lecce, Brescia, Parma, Fiorentina e Sampdoria hanno già effettuato i primi sondaggi. Destro ha però un pesante ingaggio da 2 milioni di euro che frena le trattative.

SPORTAL.IT | 30-05-2019 13:09