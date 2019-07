Cinque ex Palermo trovano casa

Dopo la mancata iscrizione alla Serie B i giocatori del Palermo hanno ottenuto lo svincolo automatico. E molte squadre di A e B non sono state a guardare. Ecco infatti a raffica una serie di ufficializzazioni.

L’Udinese sta per mettere sotto contratto Ilija Nestorovski: l’attaccante macedone, capitano dei rosanero nelle ultime due stagioni, ha trovato l’accordo con i friulani per un triennale con opzione per un’ulteriore stagione.

Restano invece in Serie B il portiere Alberto Brignoli, l’attaccante Stefano Moreo e i giovani Kevin Cannavò, attaccante, e Roberto Pirrello, difensore: tutti e quattro hanno firmato con l’Empoli.



SPORTAL.IT | 18-07-2019 12:36