Cinque giornate, prima vittima

Sono state sufficienti cinque giornate di serie A per emettere i primi verdetti. Uno in particolare. Chi pensava che la Roma potesse essere in corsa per lo scudetto, dopo avere dimostrato tutta la sua competitività nella passata Champions League, ha sbagliato. E di grosso. Cinque soli punti, dieci in meno della capolista Juventus, ma anche sette di distanza da un Napoli che a Torino, contro i granata, ha fornito la migliore esibizione stagionale.

Nel mirino Eusebio Di Francesco, al quale però è stata messa in mano una squadra molto diversa da quella dell’ultimo anno, non fosse altro per la cessione di un pezzo da novanta quale Alisson e da due centrocampisti dello spessore di Radja Nainggolan e Kevin Strootman.

Daniele De Rossi ha difeso il tecnico dopo la sconfitta della compagine capitolina al Dall'Ara: "Se è lo stesso allenatore che l’altro anno c’ha portato in semifinale di Champions, se è lo stesso allenatore con cui comunichiamo, non vedo perché dovrebbe essere preso come colpevole soltanto lui".

"L’ho sentita questa frase, ma la faccio anche mia, per battere il Bologna e il Chievo, con tutto il rispetto, non c’è bisogno di Guardiola in panchina. Prendiamoci le nostre responsabilità. Sicuramente, il mister dovrà rivalutare tutto quanto, vedere dove stiamo sbagliando, se starà sbagliando pure lui, come noi calciatori, perché quando le cose vanno così male non si salva nessuno. Non mi sembra questo il momento di dover prendere e dare la colpa all’allenatore", sono le sue parole a Sky.

Da parte sua, incassata la fiducia del capitano, l’ex timoniere del Sassuolo ha tuonato: "Tocca a me trovare soluzioni e non ci sono. Questa squadra ha poca solidità difensiva e questo ci sta portando a fare diverse figuracce. Tutti in discussione? E' giusto. I dati di oggi ci condannano, mi condannano, e quindi dobbiamo solo stare zitti e pedalare". Serve una reazione.

