Cinque scandinavi per il Salisburgo

Raffica di talenti per il Salisburgo che accoglie cinque giovani scandinavi: Jesper Kokkila (D, FIN), Valtteri Meisaari (D, FIN), Leevi Laakso (P, FIN), Oliver Nordberg (A, SWE) e Casper Evertsson (A, SWE).

I Red Bull Hockey Juniors potranno disporre in difesa di Jesper Kokkila che nelle ultime due stagioni ha militato nella USHL (United States Hockey League) con la formazione dei Chicago Steel. Nella sua esperienza nordamericana, il finnico ha raccolto 2 assist in 54 partite. Prima di arrivare agli Steel, Kokkila è cresciuto nelle giovanili del Kärpät. Anche l'altro difensore finlandese, Valtteri Meisaari, è cresciuto nelle giovanili dell'Oulun ed ha giocato insieme a Kokkila.

Meisaari lascerà per la prima volta la Finlandia Il 19enne ha giocato con l'Under 20 del SaiPa nella stagione 2017/18. Leevi Lasko sarà uno dei portieri del Salisburgo per la prossima stagione. Anche per il 20enne finlandese sarà la prima esperienza fuori dalla Finlandia. Lasko ha difeso la porta dell'Hermes nell'ultima stagione agonistica in Mestis League ed ha registrato una percentuale di parate dell'86,3% ed una media goal subiti di 2,89 in 18 partite. Il nuovo portiere ha giocato anche nell'Under 20 dell'Hermes. In attacco, invece, sono due gli svedesi: Oliver Nordberg e Casper Evertsson. Per entrambi sarà la prima esperienza fuori dalla Svezia. Sia Nordberg che Evertsson sono considerati due prolifici attaccanti ed hanno giocato già insieme nel Brynas fino alla stagione 2016/17. Nell'ultima stagione, invece, i due attaccanti sono diventati rivali. Evertsson ha militato con successo per l'Under 20 del Södertälje realizzando 56 punti (19G/37A) in 47 partite. Nordberg, invece, ha raccolto 49 punti (15G/34A) in 41 partite per l'Under 20 del Brynäs IF.

SPORTAL.IT | 18-07-2018 16:45