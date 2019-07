Cinque sfide verso il campionato del mondo

Saranno cinque le gare di preparazione al Mondiale che la Nazionale maschile di basket giocherà in Italia. Due a Trento nell’ambito della settima edizione della Trentino Basket Cup e tre a Verona nella prima edizione della Verona Basketball Cup.

Dopo un anno di pausa, torna la Trentino Basket Cup, da diversi anni ormai primissimo appuntamento dopo il training camp. In semifinale, gli Azzurri incontrano la Romania (30 luglio, ore 20.30), avversario già incrociato sulla strada per la qualificazione al Mondiale cinese. Dall’altra parte del tabellone la Svizzera sfida la Costa d’Avorio (30 luglio, ore 18.00). Comunque vada, nella seconda giornata il CT Sacchetti affronterà in panchina un connazionale: gli elvetici sono guidati da Gianluca Barilari mentre gli ivoriani da Paolo Povia.

Pochi giorni dopo, al PalaOlimpia, andrà in scena la prima edizione della Verona Basketball Cup, appuntamento che alza ulteriormente il coefficiente di difficoltà. Nella prima giornata gli Azzurri incontrano il Senegal (8 agosto, ore 20.30) mentre il giorno seguente sarà la volta della Russia (9 agosto, ore 20.30). Chiusura contro il Venezuela (10 agosto, ore 20.30). Africani, russi e sudamericani parteciperanno al Mondiale in Cina.

SPORTAL.IT | 10-07-2019 16:03