Cinque storie in panchina: numeri, paradossi e rivoluzioni della Serie A | 90+Recupero

La stagione di Antonio Conte è un paradosso: la peggiore in Serie A, ma il Napoli può comunque chiudere in alto. Anche vincendole tutte arriverebbe a 81 punti, meno degli 82 dell’Inter 2019/20, l’unica stagione in cui Conte non vinse lo scudetto al primo anno.

Alla Juventus, Luciano Spalletti viaggia a 2 punti a partita: meglio di Massimiliano Allegri, Thiago Motta e Igor Tudor. Meglio solo Andrea Pirlo e Maurizio Sarri, ma con Cristiano Ronaldo davanti.

Il Milan è di nuovo secondo, ma Stefano Pioli aveva fatto peggio di Massimiliano Allegri a questo punto solo una volta in quattro anni.

Il Parma di Álvaro Cuesta ha già più punti dell’anno scorso con metà dei gol.

Infine Daniele De Rossi: ha trasformato il Genoa, portandolo a 39 punti in 23 gare, segnando persino più del Napoli nello stesso periodo.

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