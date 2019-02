Cipollini lancia il team sovranista: "Salviamo il movimento"

Mario Cipollini ha lanciato sui social l'idea di una super squadra tutta italiana per riportare il movimento azzurro agli antichi fasti.

"Parlando ieri di Moscon, mi affiora alla mente un mio concetto (progetto). La fuga di gambe dall’Italia. Questa Nazione con radici profondissime nella cultura ciclistica, patria di Campioni (fare l’elenco sarebbe troppo lunga), personaggi che hanno regalato a questo Paese gioie incredibili e immenso orgoglio nazionale. Pensiamo a Coppi e Bartali, cosa hanno acceso nell’immaginario collettivo Nazionale, dico immaginario perché in quegli anni i loro trionfi erano raccontati alla radio".

"Siamo un popolo di innovatori ed inventori, dunque mi e vi chiedo: il nostro mondo politico non potrebbe prendere in considerazione di organizzare un ‘Salvataggio Nazionale’ del ciclismo? Provo ad immaginare di riportare tutti i nostri atleti sotto il tricolore formando la più forte squadra mai vista al mondo… la butto lì: RAI (prendendo spunto da Sky), un progetto che coinvolga tutto il mondo ciclistico italiano a lavorarci".

"La prima squadra fatta dei nostri campioni attuali e dietro a cascata tutte le realtà giovanili in grado di convivere ed interagire. Immaginate i ragazzi in ritiro con Nibali e company con che velocità crescerebbero".

"Siamo i migliori, i più storici e adesso il quarto mondo del ciclismo. Inaccettabile. Potrebbe esserci una fantastica cordata a lavorare a tutto questo, a salvare il ciclismo italiano non ci sarebbe soltanto Cassani!".

"Oggi, come sappiamo, è tutto cambiato, abbiamo un Leader come Salvini che ama profondamente il proprio paese ed è uno appassionato di sport. Io faccio un appello a tutte le forze, sportive,industriali e di comunicazione, per coinvolgerlo in questo progetto"

SPORTAL.IT | 01-02-2019 14:55