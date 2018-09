Ciro Immobile si toglie dal mercato

La prima doppietta stagionale di Ciro Immobile ha definitivamente scacciato le nubi dall’orizzonte della Lazio, tornata nelle zone nobili della classifica grazie alla goleada sul Chievo, terza vittoria consecutiva in campionato dopo i ko nelle prime due giornate contro Napoli e Juventus.

Al termine della gara contro i rossoblù, l’attaccante napoletano ha confermato quanto già anticipato in settimana dal ds della Lazio Tare, ovvero che la firma sul rinnovo del contratto è imminente: “A breve ci sarà l'annuncio del mio rinnovo – ha detto Immobile a ‘Sky Sport’ – Sono contento di far parte di questa famiglia, ho ringraziato il presidente, il direttore, i miei agenti. Sono contento di far parte di questa famiglia".

Poi parole da leader per commentare il 4-1 al Grifone: “Era una gara fondamentale perché avevamo vinto tre partite di fila ma non come volevamo, mentre oggi abbiamo giocato benissimo. Sotto il punto di vista fisico giocare sempre ci aiuta: ho visto per esempio il vero Parolo correre 90 minuti e ho visto Milinkovic-Savic scattare, forse per la prima volta in stagione, perché lui ci mette un po' di tempo a entrare in forma. Sono davvero orgoglioso dei miei compagni".



