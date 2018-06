Cittadella e Frosinone non si fanno male: è 1-1

E’ finita 1-1 la gara d’andata della semifinale play-off tra Cittadella e Frosinone.

Al Tombolato succede tutto nel primo tempo: aprono le danze i laziali con un gol di Paganini al 17’ da corner, rispondono gli uomini di Venturato poco prima dell’intervallo con un tiro di Chiaretti deviato nella propria porta da Brighenti.

La gara di ritorno che andrà in scena domenica alle 18.30 sarà quindi decisiva per l’approdo in finale: il Cittadella sarà obbligato a vincere per sperare ancora nella serie A.

SPORTAL.IT | 06-06-2018 20:50