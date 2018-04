Cittadella, Gabrielli: "Non mi aspettavo questo calo"

Il Cittadella non vince da quattro partite, due sconfitte e due pareggi, e dalle colonne del Corriere del Veneto il presidente Andrea Gabrielli ha provato ad analizzare il momento della sua squadra.

“Non mi aspettavo questo calo e mi dispiace. – ha esordito il patron dei veneti – Vedevo una squadra matura, pronta al salto di qualità, ma a quanto pare non era così. Le cause? Ce ne sono molte. Quando mandi in nazionale tre ottimi calciatori come Kouamè, Varnier e Vido puoi aspettarti qualche contraccolpo. Siamo contenti per loro, ma dobbiamo trovare un modo per ovviare a queste situazioni”.

SPORTAL.IT | 05-04-2018 14:10