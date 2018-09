Cittadella in fuga dal dischetto

Tra un ricorso e l’altro la Serie B prova ad andare avanti all’insegna della normalità. Dopo tre giornate a scandire l’andatura a punteggio pieno c’è il Cittadella, non proprio una sorpresa visto l’andamento dei granata nelle ultime stagioni. Dopo i veneti stendono anche il Cosenza, che incassa così il secondo ko in due giorni dopo lo 0-3 a tavolino per la mancata disputa della partita contro il Verona per lo stato del manto erboso del “San Vito-Marulla”.

Al “Tombolato” ha deciso una doppietta su rigore di Iori nella ripresa. Nelle altre gare del sabato, spiccano le prime vittorie stagionali dell’Ascoli, contro il Lecce, e della Cremonese, che contro lo Spezia segna subito due volte, poi si chiude in difesa, ma porta a casa il risultato. Ancora nulla da fare invece per David Suazo che con il Brescia impatta contro il Pescara: botta e risposta nel finale, gli adriatici sbagliano anche un rigore e la panchina dell’honduregno già scricchiola.

Risultati partite del sabato pomeeriggio 3a giornata Serie B:

Ascoli-Lecce 1-0

69’ Ardemagni

Brescia-Pescara 1-1

82’ Morosini (B); 88’ Monachello (P)

Cittadella-Cosenza 2-0

67’, 82’ rig. Iori

Cremonese-Spezia 2-0

16’ rig. Terranova; 21’ Brighenti



SPORTAL.IT | 15-09-2018 21:05