Cittadella ko a La Spezia, cambia tutto in B

Il Cittadella cade in casa contro lo Spezia e cede la testa della classifica della serie B al Verona, corsaro a Crotone. Volano intanto il Palermo e il Pescara, entrambi vincenti nel sabato di campionato in serie B e ora al terzo posto in coabitazione. Bene anche il Lecce, con la vittoria in extremis sul Venezia, 1-1 tra Carpi e Brescia.

Crotone-Verona 1-2

Spezia-Cittadella 1-0

Palermo-Perugia 4-1

Pescara-Foggia 1-0

Carpi-Brescia 1-1

Lecce-Venezia 2-1

Classifica:

Verona 10, Cittadella 9, Palermo 8, Pescara 8, Benevento 7, Crotone 6, Spezia 6, Cremonese 5, Lecce 5, Salernitana 5, Perugia 4, Ascoli 4, Padova 4, Brescia 3, Venezia 3, Cosenza 1, Carpi 1, Livorno 0, Foggia -5.

SPORTAL.IT | 22-09-2018 17:45