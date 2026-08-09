City-Atletico Madrid, Donnarumma meglio di Lookman ma Maresca batte Simeone soprattutto grazie all'arbitro

La sfida amichevole internazionale a Seoul vede il Manchester City vincere 3-1 contro l'Atletico Madrid di Simeone in una sfida macchiata da un dubbio episodio al VAR

Calcio internazionale d’agosto, super sfida Manchester City-Atletico Madrid. Simeone cade per 3-1 a Seoul, trionfa Maresca alla guida dei Citizens con Donnarumma in campo sin dal primo minuto. Per i Colchoneros ci sono state due novità: la buona prestazione di Lookman – pronto a diventare il leader dell’Atletico in questa nuova stagione – e l’ingresso in campo di Kang-in Lee che ha infiammato lo stadio.

Simeone sfida il City con una rosa ridotta

Non era facile per Simeone che, dall’inizio della gara, sapeva di dover misurarsi con una situazione tutt’altro che semplice: diversi titolari erano ancora indisponibili tra vacanze post-Mondiale, nuovi acquisti non ancora integrati e giocatori alle prese con la preparazione.

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Dall’altra parte, Maresca ha potuto contare su una formazione decisamente più vicina a quella titolare. Il City ha iniziato infatti con grande aggressività, sfruttando soprattutto il gioco sulle corsie esterne. Savinho ha creato più di un problema a Dani Martínez, mentre Semenyo ha messo in difficoltà Carlos Martín. L’Atlético ha risposto con un atteggiamento prudente, una linea difensiva a cinque e Koke e Hjulmand incaricati di dare ordine alla squadra. Davanti, invece, Lookman ha rappresentato la principale minaccia per la difesa inglese.

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Domínguez sorprende tutti

Dopo un avvio complicato, l’Atlético ha progressivamente trovato le misure. Koke ha iniziato a gestire meglio il possesso, Mendoza ha dato qualità alla manovra e Jorge Domínguez ha cominciato a spingersi con maggiore continuità in avanti. Proprio il sedicenne è diventato uno dei protagonisti assoluti della serata. In una squadra costretta a fare i conti con numerose assenze, il giovane prodotto del vivaio ha giocato con una personalità sorprendente.

Il suo gol è arrivato sugli sviluppi di un calcio d’angolo e ha premiato la crescita dell’Atlético. Domínguez non si è limitato a difendere: ha mostrato coraggio, qualità tecnica e una naturale predisposizione a partecipare alla fase offensiva. Il suo atteggiamento ha ricordato quello dei giovani talenti capaci di bruciare le tappe. A soli 16 anni ha affrontato giocatori di livello internazionale senza alcun timore reverenziale.

Lookman sfiora il raddoppio

L’Atlético avrebbe potuto chiudere il primo tempo con un vantaggio ancora più consistente. Lookman ha avuto spazio per colpire in profondità e ha messo più volte in difficoltà la retroguardia del City.

In una delle occasioni migliori, però, il suo tiro è terminato sopra la traversa. Con gli attaccanti titolari ancora lontani dalla migliore condizione, il nigeriano ha assunto il ruolo di riferimento offensivo, sfruttando velocità e capacità di attaccare la profondità. Simeone, soddisfatto dell’equilibrio trovato dalla squadra, ha scelto di non cambiare uomini all’intervallo.

Il City ribalta la partita

La ripresa sembrava iniziare nel migliore dei modi per l’Atlético. I Colchoneros erano riusciti a mettere in difficoltà il City e, dopo un’intercettazione di Koke, avevano avuto la possibilità di costruire una nuova occasione da gol.

Poi è arrivata la svolta. Semenyo ha trovato spazio sulla fascia e ha permesso al City di rientrare in partita. Poco dopo è arrivata anche la seconda rete inglese, quella più discussa della serata. La posizione di Semenyo all’inizio dell’azione è sembrata chiaramente irregolare. Il VAR ha analizzato l’episodio, ma la decisione non è stata modificata. Per l’Atlético, una beffa proprio nel momento in cui la squadra sembrava avere maggiore controllo della partita.

L’ingresso di Kang-in Lee accende Seoul

Il momento tanto atteso è arrivato al 64’. Kang-in Lee, classe 2001, ha fatto il suo ingresso in campo con l’Atletico Madrid e lo stadio è letteralmente esploso. Simeone ha cambiato gran parte della formazione, affidando al coreano un ruolo offensivo al fianco di Arnau Ortiz. Il nuovo numero 7 ha immediatamente mostrato personalità, cercando di incidere sulla partita senza timori.

La sua prima occasione ha fatto impazzire il pubblico: una punizione calciata con grande precisione ha sfiorato l’incrocio dei pali. Poco dopo, un’altra conclusione ha colpito il palo. Il pareggio non è arrivato, ma il debutto ha lasciato intravedere il talento che aveva spinto l’Atlético a puntare con decisione sul giocatore coreano.

Il talento di Domínguez e la risposta del City

Nel finale, l’Atlético ha continuato a spingere, ma il City ha trovato anche una terza rete al termine di un’altra azione accompagnata da dubbi sulla posizione di partenza. Dall’altra parte, Iker Luque ha avuto l’opportunità di accorciare nuovamente le distanze, senza però riuscire a trovare il gol.

Per Simeone, al di là del risultato, è stata una gara utile per comprendere meglio il livello della squadra e soprattutto le difficoltà legate a una rosa ancora incompleta.

Il tecnico argentino ha dovuto reinventare la formazione in più ruoli. Con Pubill, Llorente e Molina indisponibili, la soluzione è stata Jorge Domínguez. Il sedicenne ha risposto nel migliore dei modi, giocando addirittura fuori posizione e dimostrando di poter rappresentare una risorsa concreta già nel prossimo futuro.