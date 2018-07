City, Chelsea e Barcellona fanno a gara per una stella della Juve

L'ondata di euforia generata dall'arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo non si è ancora esaurita. I tifosi della Juventus non vedono l'ora di ammirare il fuoriclasse portoghese in azione con la casacca bianconera addosso ma, in attesa dell'attesissimo debutto di CR7, è sempre il mercato a tenere banco dalle parti della Continassa. Per riuscire aggiungere qualche altro tassello al proprio già ricchissimo organico (si parla di un interesse nei confronti di Alex Telles del Porto), infatti, la società torinese deve prima concludere un paio di operazioni in uscita. I nomi caldi sono sempre gli stessi: Pjanic, Rugani e Higuain.

Il difensore azzurro è finito nel mirino del Chelsea di Maurizio Sarri, che avrebbe già messo sul piatto una ricca offerta di 40 milioni di euro. Marotta e Paratici valutano il giocatore circa 50 milioni, ma la sensazione è che l'operazione sia comunque destinata a concludersi. La Juventus, infatti, riuscirebbe ad ottenere una straordinaria plusvalenza, mentre l’ex Empoli raddoppierebbe il proprio ingaggio. Niente di nuovo, invece, sul fronte Pipita. L'attaccante argentino, infatti, non ha alcuna intenzione di restare a Torino per fare da riserva a CR7. Al momento, però, nessuna squadra sembra in grado di garantire quei 60 milioni di euro che la Juventus reputa indispensabili per separarsi dall'ex attaccante del Napoli.

Discorso diverso, infine, per Miralem Pjanic. Alcune indiscrezioni di mercato provenienti dall’Inghilterra, infatti, parlano di contatti telefonici tra l'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ed il giocatore, al fine di provare a convincere il bosniaco a trasferirsi in Premier League. L'ex giallorosso, però, è il faro della manovra bianconera e Massimiliano Allegri non vorrebbe privarsi del suo metronomo per nessuna ragione. Ecco allora che l’operazione potrebbe concludersi solo davanti ad un'offerta ritenuta irrinunciabile dalla dirigenza bianconera. I Citizens sembrano, al momento, i favoriti per provare a strappare il giocatore alla Juventus ma non si deve sottovalutare nemmeno l'interesse di Barcellona e Chelsea, che hanno messo gli occhi addosso al bosniaco. L'asta, insomma, è ufficialmente aperta…

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 21-07-2018 19:40