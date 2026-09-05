City: Donnarumma avvio da incubo col Coventry poi salva Maresca con una parata sovrannaturale

Il portiere della Nazionale parte male nel match di Premier ma si riscatta nel corso della gara, decisivo il gol di Haaland

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Tutto e il contrario di tutto: le due facce di Donnarumma. Il portiere azzurro prima rischia seriamente di compromettere il match interno del City contro il Coventry poi cresce nel corso della gara e diventa decisivo fino a salvare il risultato con un intervento provvidenziale a poco più di 10′ dalla fine. La squadra di Maresca si impone per 1-0 grazie alla rete di Haaland ed ora è in testa alla classifica.

Il Manchester City vince ed è primo

Il Manchester Cty continua la sua marcia in Premier. Dopo il 4-1 in trasferta col Crystal Palace, e prima del debutto in Champions con il Porto, la squadra di Maresca si impone di misura sul Coventry dopo una gara da batticuore con due gol annullati , tanti spaventi iniziali e un finale thrilling con Donnarumma decisivo.

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Ombre e luci per Donnarumma

Il portiere ex Milan e Psg aveva iniziato malissimo. Dopo soli 6′ ha rischiato di commettere un errore clamoroso che sarebbe stato fatale per gli uomini di Maresca ma è riuscito a respingere il pallone all’ultimo secondo, permettendo così ai Citizens di continuare a costruire l’azione offensiva. Al 9′ ancora un errore: l’azzurro è poco reattivo e lento e non riesce a intercettare un pallone in tempo, provocando un calcio d’angolo. Donnarumma sembra riprendersi al 23′ quando si allunga e impedisce al colpo di testa di Thomas di finire in rete. Al 24′ però Il portiere del City ha rischiato di farsi sorprendere da un colpo di testa dopo il calcio d’angolo.

Il gol decisivo di Haaland

A sbloccare la gara ci pensa Haaland: Semenyo riceve palla sulla linea di fondo e serve con precisione il norvegese che di testa insacca. Dopo due gol annullati al City è il Coventry a farsi pericoloso nella ripresa ma stavolta trova in Donnarumma – che ha avuto un avvio di stagione tra alti e bassi – un ostacolo insormontabile. Al 69′ è provvidenziale nel respingere un pericoloso cross di Ewijk ma al 79′ compie una vera e propria prodezza con un salvataggio soprannaturale. A bruciapelo, allunga la mano sinistra e impedisce a Simms di pareggiare. Una parata che vale un gol. E che vale anche il successo. Il City vince ed è primo-