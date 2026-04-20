Manchester City: Donnarumma salvato dagli steward, che gaffe di Haaland con Cannavaro ma il bomber non si scusa

Il portiere italiano esulta coi tifosi ma viene fermato. Haaland decisivo e protagonista anche in tv: City-Arsenal tra gol, polemiche e corsa al titolo riaperta.

Gigio Donnarumma scatenato dopo la papera ad inizio gara. Succede di tutto al 90′ di Manchester City-Arsenal quando il portiere italiano si lascia andare a un’esultanza senza limiti e fuori dagli schemi. Al triplice fischio, il numero uno della Nazionale italiana si avvicina agli spalti dell’Etihad Stadium per festeggiare direttamente con i tifosi, tutti lo abbracciano, lo strattonano, lo travolgono, poi intervengono gli steward che lo trascinano via per motivi di sicurezza. Nel post gara arriva poi un’altra perla: l’intervista surreale di Erling Haaland.

La reazione dei tifosi del City all’esultanza di Donnarumma

Il gesto, spontaneo e carico di entusiasmo, è stato comunque apprezzato dai sostenitori dei Citizens, che sui social hanno reagito con grande affetto: “Sono felicissimo per lui”, “In questo momento è l’uomo più felice del mondo”, “Ah, cavolo, lo adoro, devo ammetterlo”.

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Una partita tra errori e riscatto

In realtà, la gara non era iniziata nel migliore dei modi per Donnarumma. Dopo il vantaggio firmato da Rayan Cherki, un errore del portiere ha favorito il pareggio dei londinesi: nel tentativo di rinviare, è stato contrastato da Kai Havertz, con il pallone finito in rete.

Nonostante l’episodio, l’estremo difensore si è riscattato nel corso della partita. A risolvere il match ci ha pensato Erling Haaland, autore del gol vittoria che ha fissato il risultato sul 2-1, rilanciando le ambizioni di titolo della squadra di Pep Guardiola.

Haaland protagonista anche davanti alle telecamere

Nel post-partita, anche Haaland è finito sotto i riflettori anche per un episodio curioso durante l’intervista a Sky Sports. Si sentiva il giornalista dire “Erling, linguaggio…” mentre parlava della prestazione di Silva. Il linguaggio colorito del norvegese è stato censurato dall’emittente, ma lui si è comunque rifiutato di scusarsi per essersi avvicinato troppo. Ha detto: “Oh, andiamo, imprechiamo sempre nella vita.” Haaland ha poi rincarato la dose paragonando Bernardo Silva a Cannavaro per uno dei suoi colpi di testa difensivi, ma usando un aggettivo ancora “hot”: “Ricordo quel cross, gli ho detto dopo quando l’ha tirato fuori di testa: Eri come quel fottuto Cannavaro!”.

Tensione in campo con Gabriel

Durante la partita non sono mancati momenti accesi, in particolare nel duello tra Haaland e Gabriel Magalhães. L’attaccante ha raccontato anche un episodio controverso: “Penso che se cadessi a terra, cosa che non farò a meno che qualcuno non mi aggredisca davvero, forse verrei espulso.”

L’arbitro Anthony Taylor ha deciso di ammonire entrambi, mentre la Premier League ha successivamente chiarito che il difensore non aveva avuto un comportamento violento. Con 23 gol in campionato e 34 complessivi stagionali, Haaland si conferma ancora una volta decisivo nella corsa al titolo.

Corsa al titolo riaperta

Grazie a questa vittoria, il Manchester City si è portato a ridosso della vetta, con la possibilità di salire al primo posto già nella prossima giornata. Con una gara ancora da disputare per il City, successo basterebbe ad agganciare l’Arsenal in vetta, considerando anche la differenza reti molto simile tra i due club.