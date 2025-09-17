City, Donnarumma spiega perché ama il Napoli e teme il tifo della mamma. Cosa dirà ai compagni

Guardiola esalta Conte considerandolo un manager top e non si dice sorpreso dall'exploit in azzurro di De Bruyne, talento puro dalla visione unica

Conte-Guardiola come Juve-Inter, almeno finora. Il risultato degli scontri diretti – avvenuti tutti in Premier League finora– vedono l’allenatore del Napoli in vantaggio 4-3. Mai un pareggio tra l’attuale tecnico azzurro e Pep. L’ultima sfida il 5 febbraio 2023, Tottenham-City 1-0, gol di Kane dopo un quarto d’ora. Domani i due si riaffronteranno all’Etihad per l’esordio in Champions League e l’allenatore dei Citizens non bluffa quando parla di partita difficile. Non a caso il Napoli è la più britannica delle italiane con i vari McTominay, Hojlund, De Bruyne, Gilmour oltre a Lukaku che è ko, tutti ex giocatori della Premier. Mentre dall’altra parte c’è un certo Donnarumma che ha già conquistato Manchester.

Donnarumma spiega perché esulta dopo le parate

Prende la parola con un po’ di ritardo Gigio. Look con barba più folta, siparietto iniziale con un giornalista inglese (pensava che domandasse in italiano ed aveva tolto le cuffie, poi se le è rimesse: “aspetta allora…”) e spiega perché dopo una prodezza esulta: “Esulto come se fosse un gol dopo una parata, quando si segna fa gol tutta la squadra, io non posso fare 100 metri per abbracciare i compagni ma esulto con i miei tifosi e questo mi dà una carica in più. Anche quando un mio compagno salva con una scivolata dobbiamo esultare tutti. Dobbiamo essere una famiglia. La mia voglia è sempre stata quella di venire qua, era la mia unica opzione, sono sempre stato chiaro su questo. Del futuro non parlo ma sono contento di essere qui al City e di far parte di questa grande famiglia. Spero di dare tanto a questa squadra e per tanti anni. Prima dell’estate sapevo che il City era interessato a me, dopo il Mondiale per club i contatti si sono rafforzati, so che il mister premeva per me e ho accettato con entusiasmo”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sul Psg catenaccio: “Non mi piace parlare del passato, ognuno fa le proprie scelte, sono contento di essere qua, auguro il meglio ai miei ex compagni che mi hanno sempre dimostrato affetto anche quando sono andato via e di questo sono orgoglioso. Ora però voglio stupire al City“. La Champions è uno degli obiettivi: “Sicuro, dobbiamo sempre sognare in grande ma con umiltà, domani sarà difficile, conosco bene Napoli, il mister, i miei compagni di Nazionale e lo dirò anche negli spogliatoi. Per come mi hanno accolto qui sembra che sia al Manchester da tantissimi anni”.

Donnarumma “tifa” Napoli

Poi aggiunge: “So come Conte lavora e come preparerà la partita, sarà dura difendere e attaccare, ci sono nuovi giocatori molto forti che arrivano dalla Premier e sanno come affrontare il City. Il Napoli può arrivare molto lontano anche in Champions e me lo auguro perché sono legato al Napoli e alla città, io sono molto superstizioso e quindi non dico cosa può vincere. Giocano benissimo sugli esterni, hanno giocatori importanti, hanno gamba, hanno intuizioni, è quello che dirò ai miei compagni. Sono contento di affrontarli perché sono legatissimo a Napoli, la mia famiglia vive giù, sono emozionato e lo sarei stato anche di più se si fosse giocato a Napoli. C’è tutta la mia famiglia qui e mia mamma è un po’ in difficoltà, spero che tiferà per me, magari la faccio restare a casa. Spero che vinca il City, la collera le passerà dopo un giorno, la mamma è sempre la mamma…”.

Guardiola e l’elogio di De Bruyne

Parte proprio da De Bruyne, ex City, Pep Guardiola, che è stato piuttosto laconico in conferenza e quantomai lapidario e sintetico nelle risposte date ai cronisti italiani: “Dopo la partita sicuramente lo incontrerò… Per me il suo impatto non è una sorpresa, i giocatori di quel livello si adattano velocemente. Sapevo che non gli sarebbe servito tempo per adattarsi e per performare ad alto livello. Dà talento, visione e grandi passaggi, la visione che ha: è unico! Anche McTominay si sta trovando alla grande al Napoli, il mister e i giocatori del Napoli hanno fatto un lavoro fantastico e per questo stanno giocando ad un gran livello.”.

Conte esaltato dal tecnico del City

Dopo un passaggio su Donnarumma (“Nell’ultimo decennio abbiamo sempre avuto portieri incredibili. Gigio viene da tanti anni ad alti livelli e a 26 anni è sicuramente un portiere top”) il tecnico del City non si sente favorito in questa Champions: “Non pare sia così stavolta, noi vogliamo solo divertirci e goderci questo viaggio e percorso. Ci sono molte difficoltà, adesso ci concentriamo solo sulla partita di domani e su iniziare bene questa competizione. Ci sono più partite che nelle stagioni precedenti ma se inizi male con un risultato negativo diventa più difficile. L’anno scorso non andò bene con l’Inter, speriamo che adesso vada meglio”. Per Conte solo belle parole: “E’ un manager top! Lui lo stampino l’ha messo ovunque sia stato, non mi sorprende come sta facendo bene”.