City e Barca su due interisti, i tifosi: “Ok ma a una condizione"

L’Inter è nel bel mezzo della corsa scudetto, ma un grande club non può permettersi di non progettare il proprio futuro. Lo sa bene anche Beppe Marotta, che nelle prossime settimane potrebbe avere un bel daffare per tenere sotto controllo gli assalti di Manchester City e Barcellona ai pezzi pregiati dell’organico nerazzurro.

Due interisti pronti a partire?

Secondo la Gazzetta dello Sport, il club catalano ha inserito Lautaro Martinez nella propria lista della spesa per il mercato estivo: il nome del Toro seguirebbe quello di Neymar.

Il City, invece, deve rinforzare la difesa e secondo il Corriere dello Sport punta forte su Milan Skriniar, per il quale sarebbe pronta a cedere il cartellino di Joao Cancelo più un abbondante conguaglio economico.

Queste indiscrezioni di mercato, naturalmente, mettono in agitazione i tifosi dell’Inter. “Stiamo costruendo una squadra che ci porterà a vincere – commenta Angelo su una delle pagine Facebook dedicate all’Inter – quindi Skriniar, De Vrij, Bastoni, Brozovic, Barella, Sensi, Eriksen, Lautaro e Lukaku non si toccano!”.

“Non scherziamo eh…”, aggiunge Anna Maria, mentre Emiliano pare invece rassegnato: “Mettetevi l’anima in pace, quest’estate un big andrà via, Marotta faceva così anche alla Juve per finanziare almeno due grandi acquisti”.

Dello stesso parere Andrea: “Quest’estate il City farà un mercato faraonico. Se arriverà l’offerta giusta Skriniar partirà. Mettiamoci l’anima in pace. L’unico caso in cui potrebbe non succedere, è quello in cui il giocatore decidesse di rimanere… ma vorrebbe dire rinunciare ad una montagna di soldi… nel calcio moderno è difficile ciò accada”.

Idea Messi

Commentando l’interesse del Barcellona per Lautaro, invece, Roberto suggerisce un grande colpo: “Messi litiga con la società… Lautaro è richiestissimo dal Barcellona… Incassiamo un bel po’ di soldi per Lautaro, sistemiamo la squadra e portiamo Messi all’Inter”.

Una suggestione, quella della Pulce in nerazzurro, che travolge anche Daniele: “A giugno prenderemo Messi”. Per Michele, invece, l’argentino ex Racing non si tocca: “Lautaro scordatelo andatevi a prendere Giroud o altro…”.

SPORTEVAI | 06-02-2020 09:58