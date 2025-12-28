City: e Gigio divenne DonnaKebabRumma, lo sfottò di Haaland è virale

Il portiere aveva superato la prova peso dopo il diktat di Guardiola ed ha postato una foto sulla bilancia, la replica del bomber è tutta da ridere

Il diktat di Guardiola era stato tanto chiaro quando severo: “Chi arriverà dopo Natale sovrappeso non verrà convocato contro il Nottingham Forest”. Una vera e propria minaccia quella del tecnico del Manchester City che non voleva correre rischi per una gara che avrebbe potuto regalare il primato momentaneo in Premier League, come effettivamente è accaduto. Anche Donnarumma si è tenuta “leggero” nel pranzo natalizio come testimoniato da una foto che ha scatenato una goliardica bufera.

Il successo sul Nottingham Forest

Il post di Donnarumma e lo sfottò di Haaland

Grazie alle magie di Cherki e Reijnders e con la collaborazione fattiva dello stesso Donnarumma il City si è imposto ieri per 2-1 continuando così la rimonta in classifica. Dopo la vittoria, i giocatori hanno avuto anche modo di scherzare sulla sfida con la bilancia. Mentre Guardiola aveva ironizzato su se stesso (“tra alcol e cibo avrò preso 4-5 kg), Haaland prima della partita, aveva dimostrato di “aver svolto i compiti bene” con una foto in cui si vedevano solo i suoi piedi sulla bilancia e due semplici parole “All good!”, (“Tutto bene”).

Anche Donnarumma dopo il successo sul Forest ha pubblicato su Instagram una serie di scatti con uno in particolare (generato con l’intelligenza artificiale) in cui lo si vede al momento del controllo sulla bilancia effettuata sotto gli occhi di Pep Guardiola. Ad accompagnare l’immagine la frase: ” Natale 2025: 3 punti e prova del peso superata”.

Tra i commenti ha fatto scalpore quello di Haaland che ha scherzato sulla forma del compagno: “Ora puoi mangiare, DonnaKebabRumma” . Una battuta diventata presto virale e che è stata commentata da circa 300 follower tra cui anche altri compagni di squadra.