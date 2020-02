City, Guardiola si mette in discussione

Il Manchester City, surclassato dal Liverpool in Premier League, sogna la Champions League. Agli ottavi di finale se la vedrà con il Real Madrid. Guardiola, in un'intervista a Sky, si è soffermato sulla doppia sfida con i blancos.

"Se non battiamo il Real Madrid, il patron può venire da me e dirmi: 'Non sei abbastanza bravo, ti licenzio'…", le parole di Guardiola che, in questi ultimi giorni, è stato nuovamente accostato alla panchina della Juventus.

SPORTAL.IT | 13-02-2020 08:44