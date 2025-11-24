City, Guardiola si vergogna e chiede scusa: "Imbarazzante e frustrante"

Il tecnico dei Citizens torna sulla reazione smodata con il cameraman dopo il ko con il Newcastle, domani la sfida di Champions al Bayer Leverkusen

Per la legge di Murphy se le cose possono andare peggio così sarà e per il Manchester City è andata così sabato contro il Newcastle. Aveva chiesto un rigore per un fallo su Foden , annullato dal VAR, aveva assistito al passaggio in vantaggio del Newcastle con il Guimaraes in dubbio fuorigioco per il secondo gol e si è ritenuto danneggiato dall’arbitro. Al fischio finale, dopo il ko per 2-1, Guardiola si è avvicinato con rabbia a un cameraman. L’immagine mostrava chiaramente la frustrazione del tecnico catalano dopo la sconfitta della sua squadra. Alla vigilia della gara di Champions col Leverkusen il tecnico del City ne ha approfittato per scusarsi e ha colto l’occasione per criticare l’agente di uno dei suoi giocatori, Echeverri , in prestito al Leverkusen e finora poco presente in campo.

Guardiola si scusa per quanto accaduto

Guardiola non cerca alibi: “Mi scuso. Mi sono sentito in imbarazzo e ho provato vergogna quando ho visto quelle immagini; è imbarazzante, e mi scuso con il cameraman. Sono quello che sono. Non sono perfetto e commetto errori, ma la cosa certa è che difendo la mia squadra e il mio club, non fraintendetemi. Nella mia esperienza, per vincere la Premier League servono 98 o 100 punti; altrimenti, non si vince. E avendo perso quattro partite nelle prime 12. Continuo a fare grandi errori, non c’è modo di evitarlo. Quello di cui sono sicuro è che ho difeso la mia squadra e continuerò a farlo. La ragione per cui sentivo di doverlo fare è che nella mia esperienza devi fare quasi 100 punti per vincere la Premier, altrimenti non ci riesci. Sono una persona che si fa prendere dalle emozioni, che in panchina si agita, muove le mani e le braccia”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’attacco all’agente di Echeverri

Poi si passa al recupero di Rodri: “Non sarà pronto per la partita di domani. Nemmeno Kovacic lo sarà, ma gli altri sì. Non ci vorrà molto però. Non ne sono sicuro, ma non ci vorrà molto. Sta seguendo il percorso di recupero e la stima che avevamo, ma quando tornerà, aspetteremo ancora un po’ per essere certi che possa giocare senza problemi. Della sconfitta contro il Newcastle ce ne siamo dimenticati subito. Forse ci avevamo pensato quella sera, ma questa partita col Leverkusen è molto importante. Siamo a metà campionato, abbiamo giocato quattro ottime partite, compresa quella contro il Monaco, e ora ne abbiamo altre quattro da giocare. È una partita importante per finire tra le prime otto ed evitare le difficoltà della scorsa stagione. Ecco perché siamo concentrati”.

Domani giocherà la sua 100ª partita di Champions League con il Manchester City: “Sto invecchiando, ma ogni settimana c’è una cifra o un record simile. È fantastico; significa che siamo competitivi ogni stagione. È una competizione fantastica, piace a tutti. È prestigiosa e anche economicamente vantaggiosa per il club”. Echeverri è in prestito al Leverkusen, ma non gioca molto: “Vogliamo sempre che i nostri giocatori in prestito abbiano molto spazio a disposizione; è sempre stata la nostra intenzione. Lo apprezziamo come giocatore, ma dovrete chiedere al suo meraviglioso agente informazioni sulla sua situazione al Leverkusen”.