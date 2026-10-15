City-Psg, moviola: sei gol, un rigore parato, Donnarumma gaffe e prodezze, Haaland scatenato

La prova dell’arbitro Jablonski all'Etihad Stadium di Manchester in Champions League analizzata al microscopio, il tecnico tedesco ha ammonito due giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

La scelta un po’ azzardata del designatore dell’Uefa Rosetti di mandare un arbitro non di primissima classe come Jablonski è stata premiata: prova più che sufficiente del fischietto tedesco che ha tenuto in pugno una gara difficile. Solo due gli ammoniti, giusto il rigore concesso nel finale.

City-Psg, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 13′ il gol di Douè che sorprende Donnarumma con un tiro da fuori, valido anche il raddoppio di Dembelè al 16′. Al 32′ Vitinha segna la rete del 3-0 per il Psg. Al 34′ Fernandez va giù in area dopo un contatto con Fabian Ruiz ma per l’arbitro è tutto regolare. Al 53′ riapre i giochi Haaland con un gol di testa. Primo giallo al 61′, è per Semenyo per un fallo su Nuno Mendes. Al 63′ ancora Psg con un tiro di sinistro di Akliouche: Donnarumma si tuffa ma riesce solo a rallentare il pallone che si impenna e finisce nella propria rete.

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Il rigore nel finale

Al 69′ giallo per Zaïre-Emery che stende Anderson. Al 75′ ancora Haaland segna la rete del 2-4. Una prodezza di Safonov nega all’83’ il tris del norvegese. All’88’ Vitinha trova Torres, che serve Nuno Mendes in area: il portoghese subisce fallo da Nunes e per l’arbitro è rigore. Il VAR conferma la decisione di Jablonski ma Donnarumma si oppone al tiro dagli 11 metri di Ferran. Dopo 5′ di recupero finisce 2-4.

Chi è l’arbitro Jablonski

Sven Jablonsk è nato a Brema 13 aprile 1990. Ha niziato la sua carriera da arbitro già dal 2003. Nel 2008 esordisce in Oberliga e nel 2011 dirige la sua prima partita tra professionisti. Nel 2014 esordisce in 2. Bundesliga, arbitrando FSV Francoforte-RB Lipsia. Nel 2017 viene promosso in Bundesliga e dirige Bayer Leverkusen-Friburgo. Dalla stagione 2024/25 Jablonski è arbitro di prima categoria UEFA. Dirige per la prima volta in Champions League il 5 novembre 2025 in occasione della partita tra Paphos FC e Villarreal CF. Nella passata stagione ha diretto il derby di Europa League tra Bologna e Roma.

I precedenti tra le due squadre

Nei precedenti 4 vittorie degli inglesi, 1 pari e due successi dei parigini.

L’arbitro ha ammonito 2 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Beitinger e Dietz con Reichel IV uomo, Dankert al Var e Storks all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Semenyo, Zaïre-Emery.