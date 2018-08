Clamorosa indiscrezione su Tania Cagnotto

Tania Cagnotto sta valutando un ritorno alla gare. La fuoriclasse azzurra dei tuffi si era ritirata dopo aver centrato una medaglia di argento nel sincro e una di bronzo nel trampolino 3 metri a Rio 2016. Sposatasi con Stefano Parolin e diventata mamma di Maya il 23 gennaio 2018, Tania sta pensando a un clamoroso ritorno sulla scena, in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Lo riporta La Repubblica.

L'ex compagna di sincro Francesca Dallapé è in pressing, la bolzanina non ha escluso il progetto e potrebbe rimettersi al lavoro da settembre, per ottenere tra un anno ai Mondiali di Gwangju, in Corea del Sud, il pass per i Giochi in Giappone. Se la Cagnotto trovasse una soluzione che le permettesse di non stare lontana dalla figlia, allora il sì diventerebbe ancora più probabile.

"Non è facile, ma neanche impossibile. Ci stiamo lavorando", ha dichiarato a Repubblica Bertone, l'ex coach di Tania.

Alcuni mesi fa, la campionessa aveva ammesso che il trampolino le mancava, e non poco: "Ad ottobre proverò a tornare ad allenarmi. Uscirò dalla maternità perché faccio ancora parte del corpo sportivo della Guardia di Finanza e farò qualche allenamento per vedere come reagirà il mio corpo. Sento il bisogno fisico di rifare qualcosa, ho smesso di colpo e non è stata una scelta intelligente. Finora ho fatto solo ginnastica per mamme e bambini, quindi è presto per fare programmi e tabelle. Una qualificazione a Tokyo con lei non sarebbe affatto scontata, ci sono solo sette posti e coppie molto forti", aveva detto alla presentazione del suo libro "Oro, argento e Tania".

SPORTAL.IT | 10-08-2018 23:20