Clamoroso a Napoli: una bandiera può dire addio

Una notizia che ha del clamoroso ha scosso tutto l’ambiente che circonda il Napoli: Marek Hamsik potrebbe salutare il club partenopeo dopo 11 di permanenza.

A confermare questa possibilità è stato il papà del centrocampista, Richard Hamsik, che si è sbilanciato molto dando come molto probabile la partenza dell’ex Brescia: “Ci sono tre club cinesi su Marek, l'offerta per lui è di 10 mln – le sue parole al portale slovacco Pravda -. Il loro interesse è serio, ma le trattative non sono facili. Il problema ora è che in Cina ci sono dei periodi di contrattazioni, ed il prossimo sarà in inverno. Hamsik ha ancora un contratto di tre anni con il Napoli, quindi ora è tutto nelle mani degli agenti. Come percentuali dico che al 60% può andare via. Il giocatore ha già parlato con il presidente per una sua cessione, ora toccherà a Venglos".

La notizia di un possibile addio di Hamsik è una doccia fredda per tutti i tifosi partenopei che già si stanno rassegnando alla perdita di Maurizio Sarri che è sempre più lontano dalla panchina nerazzurra.

Per il tecnico toscano restano vivissime le piste che portano a Chelsea e Zenit San Pietroburgo. De Laurentiis però non vuole farsi cogliere impreparato e da tempo sta lavorando su dei possibili sostituti di altissimo livello. Il primo nome è quello di Carlo Ancelotti: dalla Spagna nella giornata di lunedì hanno parlato di contatti concreti tra le due parti con l’allenatore italiano che sarebbe fortemente intenzionato ad iniziare questa nuova esperienza.

Ancelotti per dire sì ha però chiesto forti rassicurazioni sul mercato del Napoli che potrebbe perdere numerosi calciatori di primissimo livello: oltre ad Hamsik sono fortemente in bilico le posizioni di Jorginho e Mertens. Il primo è corteggiatissimo dal Manchester City di Guardiola, sul secondo ci sono sempre gli occhi di Mourinho che pagando la clausola di ‘soli’ 28 milioni di euro potrebbe scipparlo facilmente agli azzurri.

SPORTAL.IT | 22-05-2018 10:45