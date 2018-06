Clamoroso al Mondiale, fuori i tedeschi

Si conferma il Mondiale delle tribolazioni. E i campioni in carica ci lasciano le penne.

Nel girone F arrivano i verdetti più inaspettati: passano la Svezia, come prima, e il Messico. Fuori la Germania, che perde con la Corea del Sud in pieno recupero (ma anche se avesse pareggiato la squadra di Loew non avrebbe passato il turno). Il 2-0 di Son, che così eviterà il servizio militare, arriva con Neuer nella metà campo avversaria.

La Svezia ne fa tre ai verdi, che però possono comunque festeggiare.

In Germania è subito divampata la polemica per un’eliminazione che comunque è del tutto meritata.

I tedeschi, all’esordio, avevano perso con il Messico e nella seconda partita solamente in extremis erano riusciti a piegare la Svezia.

Di fronte alla Corea del Sud hanno balbettato fin dal primo minuto, complice anche l’ottima disposizione in campo dei ‘Diavoli Rossi’, già praticamente tagliati fuori dalla matematica ma smaniosi di lasciare la Russia con un risultato a effetto. Missione compiuta.

SPORTAL.IT | 27-06-2018 18:10