Clamoroso Alcaraz, salta Roma e Roland Garros: dubbi sul rientro. Cosa cambia per Sinner, chance d’oro a Parigi

Niente da fare per Carlos Alcaraz, che dopo Madrid è costretto a saltare anche gli Internazionali d'Italia e il Roland Garros a causa dell'infortunio al polso destro, regalando una chance d'oro a Sinner verso il Career Grand Slam

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Ciò che si temeva è diventato realtà. Carlos Alcaraz salterà gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros per l’infortunio rimediato al polso destro, evidentemente ben più grave di quanto era sembrato all’inizio. Lo spagnolo non potrà dunque difendere i titoli di Roma e Parigi e soprattutto cercare la rivincita dopo Montecarlo su Jannik Sinner, il quale sarà certamente dispiaciuto di non poter affrontare il proprio rivale, ma che si ritrova una chance d’oro per completare il Career Grand Slam al Roland Garros.

Il comunicato di Alcaraz

Questo il contenuto del comunicato con cui Alcaraz ha diffuso la triste notizia ai suoi tifosi: “A seguito dei risultati dei test effettuati oggi, abbiamo deciso che la cosa più prudente da fare è essere cauti e non partecipare a Roma o al Roland Garros, in attesa di valutare i progressi e decidere quando tornare in campo. Questo è un momento difficile per me, ma sono sicuro che ne usciremo più forti”.

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In aggiornamento…