Clamoroso: Allegri può salutare la Juventus

Il futuro alla Juventus di Massimiano Allegri è in bilico.

Come evidenziano molti quotidiani spagnoli, il tecnico italiano sarebbe il preferito di Florentino Perez che è alla ricerca di un allenatore per il Real Madrid dopo l’inaspettato addio di Zinedine Zidane.

Allegri, che fino a pochi giorni fa era certo di proseguire in bianconero ora tentenna: una esperienza all’estero e in un club così prestigioso lo affascina molto. Inoltre al Real si ritroverebbe a gestire una rosa di tanti campioni, cosa che l’ex Gagliari e Milan ha già dimostrato di saper fare bene, al contrario della Juve dove si aprirà un nuovo ciclo e c’è bisogno di costruire qualcosa di nuovo.

Andrea Agnelli sarebbe anche propenso a liberarlo ma una staffetta Zidane-Allegri è difficile da ipotizzare. In particolare dopo l’offerta choc che il tecnico francese ha ricevuto dal Qatar.

I principi gli avrebbero offerto la guida della nazionale che nel 2022 parteciperà ai Mondiali con assoluta certezza in qualità di paese ospitate con uno stipendio totale da oltre 200 milioni di euro, ossia 50 milioni a stagione.

Cifre alle quali la Juventus non può nemmeno avvicinarsi: per questo Marotta sta sondando da tempo delle piste alternative. La pista più quotata è quella che porta al tecnico italiano Simone Inzaghi che di fronte ad una offerta dei bianconeri difficilmente riuscirebbe a dire di no. Poi c’è Didier Deschamps e in questo caso si tratterebbe di un ritorno: il francese ha già guidato i bianconeri nell’ultima stagione in serie B dopo Calciopoli.

Difficile invece arrivare a tecnici del calibro di Luis Enrique, Antonio Conte e Simeone. Nella lista di Marotta, ma in ultima posizione, c’è anche il portoghese Paulo Sousa. L’ex Fiorentina, sondato già nell’inverno di due stagioni fa, è attualmente impegnato nel campionato cinese.

SPORTAL.IT | 02-06-2018 17:25