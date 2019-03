Clamoroso attacco a Mauro Icardi: Spalletti è una furia

Poche parole sulla sconfitta, pur pesantissima, contro la Lazio. Tantissime, come sempre, su Mauro Icardi. Questo il termometro degli umori in casa Inter e in particolare nel cuore di Luciano Spalletti, protagonista di un altro post-gara molto teso dopo il ko contro i biancocelesti dopo quello seguito al pareggio contro la Fiorentina.

Questa volta, però, nessun riferimento all’arbitraggio, ma solo la voglia di mettere i puntini sulle i relativamente alla decisione di rinviare ancora il ritorno in campo di Icardi, nonostante a inizio settimana l’ormai ex capitano nerazzurro avesse ricominciato ad allenarsi con i compagni.

"È una sconfitta pesante perché contro una diretta concorrente. Eravamo partiti bene, poi dopo il gol la Lazio ha potuto fare la partita che voleva” ha tagliato corto Spalletti sulla partita, per poi rispondere a una domanda sul caso Icardi e in particolare sullo stupore dell’avvocato Nicoletti nell’apprendere della mancata convocazione dell’argentino: "Il caso Icardi fa divertire voi, ma me non toglie niente… Devono giocare gli altri per come si è comportato. Lui poteva anche giocare un tempo per me, ma bisogna stare dentro uno spogliatoio ed avere credibilità. Cosa faccio, mando venti mail per dire se si è convocati o no?”.

"Quante partite abbiamo perso con Icardi in campo? – ha proseguito Spalletti – Se volete bacchettare su quel discorso è perché volete fare il vostro film, spingere dove volete spingere. La mediazione per fargli mettere la maglia per gli sportivi interisti è una cosa umiliante, domandiamo a un tifoso dell'Inter se gli fa piacere se un giocatore va pregato per fargli indossare la maglia. Io ho bisogno di far giocare gli altri, poi lui rientra in gruppo e se continua a comportarsi come ha fatto sin qui… La vera forza di una squadra è la disciplina, verso se stessi e verso il contesto in cui si lavoro. Ho detto ieri chiaro e tondo che Icardi non avrebbe giocato stasera, ma ai giornalisti non interessa".



SPORTAL.IT | 31-03-2019 23:30