Clamoroso Balotelli: ecco dove può finire in Italia

Una clamorosa suggestione di mercato sta circolando nelle ultime ore: Mario Balotelli potrebbe finire al Parma.

A rilanciare questa notizia è il ‘Corriere della Sera’: l’attaccante ha una forte voglia di tornare in Italia e i ducali, neopromossi nella massima serie, rappresenterebbero l’occasione giusta per Supermario per rimettersi di nuovo in mostra in Italia.

Balotelli, che è reduce da due buone stagioni al Nizza, è anche rientrato nel giro della Nazionale: a richiamarlo è stato il commissario tecnico Roberto Mancini in vista delle tre amichevoli che gli Azzurri dovranno disputare contro Arabia Saudita, Francia e Olanda.

E in una di queste tre gara l’ex di Inter e Milan potrebbe scendere in campo addirittura con la fascia da capitano: in Nazionale infatti, la fascia viene assegnata in base alle presenze. E dietro Bonucci che l’ha ereditata da Buffon c’è proprio Balotelli che può contare 33 presenze alla pari di Mattia De Sciglio.

Per Balotelli si tratta di una grande assunzione di responsabilità: la stessa che gli chiedono anche Napoli e Roma che prima del Parma avevano sondato il terreno per riportarlo in serie A.

La pista che porta in Campania resta ancora aperta mentre si è raffreddata notevolmente quella che porta nella Capitale dopo i duri striscioni di contestazione esposti nei suoi confronti da parte dei supporters giallorossi.

“Mezzo giocatore, uomo senza valore che si fa scudo con il suo colore… Balotelli, Roma non ti vuole!" lo striscione esposto a Campo Testaccio da parte dei tifosi della Roma.

Ma l'ostilità del pubblico giallorosso nei confronti di Mario Balotelli non è una novità e c’è anche un precedente: era il 12 maggio 2013, quando durante Roma-Milan l'arbitro Rocchi sospese la partita per un minuto e mezzo a causa dei cori razzisti della curva giallorossa contro Supermario. Cori che costarono la chiusura del settore per una partita e una multa di 50 mila euro per la società presieduta da James Pallotta.

SPORTAL.IT | 26-05-2018 14:10