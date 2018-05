Clamoroso Buffon, mercoledì firma con il nuovo club

Sembrava incredibile solo una settimana fa, ma tra pochi giorni l’ipotesi di vedere Gianluigi Buffon difendere i pali di una squadra diversa dalla Juventus potrebbe diventare realtà.

Secondo indiscrezioni riportate da Sky e da Sportmediaset, la trattativa tra il portiere di Carrara e il Paris Saint Germain è ormai ai dettagli: l’entourage dell’estremo difensore, fresco vincitore del settimo scudetto consecutivo e nono personale, ha trovato l’intesa con lo sceicco Al-Khelaifi per un ingaggio fino al 2020.

Il clamoroso colpo di mercato dovrebbe essere annunciato mercoledì prossimo. Tutto resta legato alla squalifica che il portiere potrebbe ricevere dall’Uefa per le dichiarazioni post eliminazione dalla Champions League nella semifinale del Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. Buffon è ottimista ed è per questo che non lo ritiene un problema.

Dopo Al Khelaifi, anche il nuovo allenatore del Psg Tuchel aveva aperto all’arrivo del giocatore 40enne: “Prima di tutto devo dire che non riesco a immaginare una Juventus senza Buffon, ma sta succedendo. Non lo conosco personalmente, ma vedremo cosa accadrà. In questo momento abbiamo due portieri e dobbiamo essere pazienti, ma prima di tutto devo adattarmi personalmente al fatto che non ci sarà più Buffon in porta per la Juventus”.

A meno di sorprese dell’ultim’ora, arriverà l’annuncio tra due giorni. Anche a Parma, fa sapere Sky, si erano informati dopo la promozione, per un affascinante ritorno. Ma non c’erano margini e condizioni, troppo avanti i discorsi con il Psg.

Così si era espresso Buffon nella conferenza stampa di giovedì scorso: “Cosa farò? Sabato giocherò una partita e questa è l’unica cosa certa. Fino a 15 giorni fa ero sicuro di smettere di giocare, mi sentivo già un ex calciatore con tanto di mesi difficili per elaborare il ‘lutto’. Adesso però sono arrivate proposte molto interessanti sia per restare in campo che fuori”.

“Si tratta di sfide stimolanti che valuterò senza lasciarmi trasportare dall’esaltazione del momento. Di certo non voglio finire la carriera in campionati di terza e quarta fascia, sono un animale da competizione, lì non potrei vivere. Se decidessi di continuare sarebbe solo per grandi traguardi”.

SPORTAL.IT | 21-05-2018 12:10