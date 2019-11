Clamoroso, Carmelo torna a giocare

Clamorosa notizia dal mondo NBA. Come riportato da Espn, Carmelo Anthony ha firmato un contratto di un anno (non garantito) con la franchigia di Portland. Giocherà al fianco di Lillard per provare a rilanciarsi a 35 anni.

Dopo oltre un anno a guardare giocare gli altri, l'ex superstar, tra le altre, di New York e Denver, torna ad avere una chance di giocare in NBA. Il sogno è quello di essere confermato e di dimostrare di essere ancora un grande giocatore.

SPORTAL.IT | 15-11-2019 07:46