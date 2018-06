Clamoroso Ibrahimovic: ecco come vorrebbe giocare i Mondiali

Zlatan Ibrahimovic non smette di stupire.

L’attaccante, che ha cercato in tutti i modi di partecipare ai Mondiali in Russia con la maglia della sua Svezia senza però riuscirci, ha lanciato una clamorosa proposta: sarebbe pronto a disputare i Mondiali in Russia con il Brasile.

“Dammi un passaporto e gioco io per il Brasile – ha risposto scherzando l’ex di Milan ed Inter ad un giornalista ai margini di un evento -. Per ora non penso che guarderò le partite della Svezia. La verità è che mi divertirò molto di più in questo Mondiale, senza pressioni è più facile. Chi vincerà? La Germania è una macchina, funziona sempre bene e sarà difficile per la Svezia. Ma se devo scegliere una squadra da guardare questa è il Brasile, penso che siano loro a fare cose diverse in coppa del Mondo”.

Qualche giorno fa in un intervista alla Fifa Ibrahimovic si era così espresso sui possibili calciatori protagonisti in Russia: "Mi viene in mente Pogba, che conosciamo tutti per la sua velocità e le sue qualità complessive. A Mbappé, una star del futuro che per diventare un campione deve ancora lottare, ma sono sicuro che ce la farà. Oltre a loro ci sono tanti altri giocatori bravi che nessuno nomina ma diventeranno grandi".

Stuzzicato sui campioni più attesi Zlatan non ha avuto dubbi: "Il primo è Neymar. Anche se è appena rientrato da un infortunio può trascinare il Brasile alla vittoria. Poi c'è Messi, il migliore di tutti. Cristiano Ronaldo, la stessa cosa. Vedremo cosa succederà. È stata una lunga stagione, i calciatori hanno giocato per 10-11 mesi e ora arrivano all'ultima tappa. Vedremo chi sarà mentalmente e fisicamente al cento per cento".

Il Mondiale è però già iniziato e difficilmente Ibrahimovic riuscirà a coronare il sogno di vestire la maglia verdeoro. Ad aprire la manifestazione nella giornata di giovedì è stata la gara tra Russia ed Arabia Saudita: la squadra di casa ha vinto facilmente 5-0 trascinata da un ottimo Golovin che è seguito con attenzione dalla Juventus che vorrebbe portarlo in Italia.

