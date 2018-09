Clamoroso: il Tar ha sospeso la serie B

E’ caos totale in serie B.

Dopo la sentenza del Tar che ha annullato la decisione del Collegio di Garanzia del Coni, ecco l’annuncio del presidente del Collegio di Garanzia del Coni, Franco Frattini. Ha del clamoroso: campionato sospeso in attesa di una nuova riunione del Collegio di Garanzia prevista nel fine settimana.

“Il TAR del Lazio, oltre a sospendere la sentenza, ha sospeso anche il campionato – ha detto a InBlu Radio -. Venerdì 21 il Collegio di Garanzia riesaminerà la questione in una composizione completamente nuova e si deciderà se la Serie B sarà a 22 o 19 squadre. Se dovesse decidersi per la prima ipotesi, lunedì prossimo si deciderà quali saranno le tre squadre”.

“Spero si apra spiraglio, nel rispetto delle regole disattese sino ad ora”. A dirlo è l’amministratore delegato del Catania, Pietro Lo Monaco, intervenuto ai microfoni di RMC Sport, durante ‘Maracanà’, per parlare della situazione del club e dei ricorsi in Serie B.

“Il nostro calcio è nel marasma, allo sbando, senza alcuna guida. Basti pensare che anche il comportamento di Frattini – ammette l’ad etneo – Tutto parte dalla sua decisione di prendersi 28 giorni per decidere una situazione che era cristallina. Tutti sono stati tirati dentro un calderone, solo una decisione della FIGC può ripristinare l’ordine delle cose. I format dei nostri campionati vanno cambiati, ci sono troppe squadre e il sistema non riesce a sopportarlo. Ma certe riforme vanno fatte nei tempi e nei modi previsti, consultando le varie componenti e rispettando l’iter. Non dall’oggi al domani. Questa estate è stato bypassato tutto, è stata data un’immagine non positiva del nostro sistema calcio”.

SPORTAL.IT | 18-09-2018 15:25