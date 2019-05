Clamoroso in F1, Hamilton tentato dalla Ferrari

Da nemico giurato a possibile nuovo condottiero della Rossa. Clamoroso in Formula 1. In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, Toto Wolff, team principal della Mercedes, non ha escluso che, in futuro, Lewis Hamilton possa essere tentato dall'idea di vincere anche alla guida della Ferrari: "Ne abbiamo anche parlato apertamente fra di noi. La Ferrari è un marchio fenomenale, il più prestigioso in Formula 1 e ogni pilota sogna di vincere un Mondiale con il Cavallino. Lo capisco perfettamente. D’altra parte, anche la Mercedes ha una grande storia e abbiamo rinnovato i fasti del passato, cosa di cui Lewis è fiero. Nessuno conosce il futuro. Io spero che finisca la carriera vincendo altri titoli con noi, ma so che tutti hanno il desiderio di andare con la Rossa".

Dichiarazioni forti che, di fatto, "aprono" alla possibilità che The Hammer, prima o poi, possa cambiare scuderia, lasciando la Mercedes per accasarsi alla Ferrari. Il fascino del Cavallino, come evidenziato dallo stesso Toto Wolff, è unico.

Il team manager delle Frecce d'argento si è soffermato anche su altri temi. Sulla decisione di non puntare su Mick Schumacker, Toto Wolff è stato chiaro: "E’ uno splendido ragazzo e bisogna dargli tempo. Non avevamo un’opportunità adeguata da offrirgli, essendoci già Ocon e Russell, dobbiamo trovare un sedile giusto per loro prima di fare spazio al prossimo junior driver. Ma sono felice che Mick sia in Ferrari, considerando lo storico legame fra il nome Schumacher e il Cavallino. Spero abbia successo". Una battuta anche su Michael Schumacher: "E’ una situazione molto difficile da gestire. Me ne accorgo anche nel caso di Niki (Lauda n.d.r.) in questi giorni, visto che l’aggiornamento sulle sue condizioni cambia in continuazione. Rispetto e ammiro Corinna, Sabine e Mick per come affrontano la situazione".

SPORTAL.IT | 11-05-2019 09:27