Clamoroso, la Juventus sta trattando Cristiano Ronaldo

Ciò che sembrava impossibile, giorno dopo giorno, diventa sempre meno frutto della fantascienza. Dalla Spagna, in particolare dal media Marca, giungono conferme sul fatto che la Juventus stia provando a trattare Cristiano Ronaldo. Niente futuro in Premier League (Manchester United), PSG o Cina, il portoghese potrebbe sbarcare a Torino, sponda bianconera.

Il club bianconero è alla disperata ricerca di campionissimi che possano regalargli quella Champions League sfiorata tante volte. CR7 sa come vincere in Europa, lo dimostrano le innumerevoli vittorie nella coppa dalle grandi orecchie. Inoltre, la stella portoghese pare ormai convinta a lasciare il Real Madrid. La rottura con il presidente Perez sarebbe insanabile.

La Juventus si sarebbe già fatta avanti in maniera decisamente concreta. Si parla di una proposta pari a 120 milioni di euro con il cinque volte Pallone d’Oro che proverebbe a parlare personalmente con i vertici del club blanco per trattare la risoluzione del proprio contratto ed eliminare la famosa clausola rescissoria di ben 1000 milioni di euro.

Un’operazione complicata ma che potrebbe anche portare alla classica fumata bianca. La Juventus sarebbe pronta a garantire al portoghese un contratto fino al prossimo 2022, a ben 30 milioni di euro a stagione (quindi un'eccezione rispetto alle regole interne del club in relazione al proprio monte ingaggi). Per far spazio a CR7, la società piemontese sacrificherebbe sicuramente Higuain (a non meno di 50 milioni di euro) e qualche altro tassello (Rugani altro possibile partente), così da recuperare più cash possibile da investire nel sogno chiamato CR7. A Torino, sponda bianconera, già sognano di vedere il 33enne in maglia Juventus.

SPORTAL.IT | 03-07-2018 07:45