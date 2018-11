Clamoroso, l'Inter ha nel mirino Pogba

Il futuro di Pogba continua ad essere al centro di mille voci di mercato. I rapporti tra il neo Campione del Mondo e l’allenatore Mourinho sono complicati e, a fine stagione, un addio dell’ex bianconero non è da escludere. Il francese ha un bellissimo ricordo della Juventus, sua ex squadra, e i bianconeri lo riaccoglierebbero a braccia aperte. Ci sarebbe poi un’altra grande pretendente, ossia il Real Madrid che lo segue da tempo per migliorare il proprio centrocampo e ricostruire un gruppo di campioni. Ora ci sarebbe una nuova pista.

Secondo il The Mirror, il Polpo sarebbe diventato un obiettivo di mercato dell'Inter. Con l'arrivo di Marotta nell'organigramma societario nerazzurro, ecco che l'ex dirigente bianconero potrebbe risultare fondamentale per portare il francese alla corte di Spalletti. I due si conoscono molto bene e Marotta sa perfettamente cosa pensa Pogba e quello che sta cercando.

Da non escludere anche possibili contropartite tecniche che potrebbero portare alla classica fumata bianca. Il Manchester United stima diversi giocatori in forza all'Inter. Perisic, da diverso tempo, è un obiettivo dichiarato di Mourinho che stravede per il croato (l’avrebbe cercato anche nel corso dell’ultima estate). Ci sarebbe poi Skriniar, altro giocatore che farebbe decisamente comodo allo Special One per rinforzare il proprio pacchetto arretrato (non il punto di forza dei Red Devils attuali). Per Perisic, si parla di una quotazione pari a circa 35 milioni di euro. Lo slovacco ha un prezzo che si aggira attorno ai 65 milioni di euro. Considerato che Pogba vale circa 105 milioni di euro, ecco che la trattativa potrebbe anche andare in porto con un clamoroso scambio di giocatori tra i due club.

