Clamoroso Marchisio: ecco dove può finire in serie A

Il Torino vuole tentare un clamoroso colpo di mercato: Claudio Marchisio.

Secondo quanto rivelato da ‘La Stampa’, i granata sarebbero intenzionati a fare un tentativo per arrivare al 32enne centrocampista in forza alla Juventus.

Marchisio, che ha trovato pochissimo spazio nell’ultima stagione sotto la gestione Allegri, starebbe valutando le varie proposte arrivate alle quali si aggiungerà anche quella di Urbano Cairo.

A formulargliela di persona sarà il ds Petrachi: il dirigente del Torino nel weekend sarà ad Ibiza dove si trova anche ‘Il Principino’: l’occasione giusta per spiegare al calciatore il progetto dei granata che sarebbero ben felici di accoglierlo ed affidagli le chiavi del centrocampo.

L’operazione appare però molto difficile: il calciatore più volte ha detto di non volersi trasferire in nessun altro club italiano visto il suo grande amore per i colori bianconeri. Non a caso la scorsa estate Marchisio ha rifiutato la proposta molto allettante formulata dal Milan che era pronto a portarlo a Milanello insieme a Leonardo Bonucci. Attualmente sulle tracce della mezz’ala c’è il Monaco insieme ad alcuni club di Mls e Cina.

Qualche giorno fa Stefano Marchisio, padre e procuratore del 32enne, si è espresso così sul futuro di suo figlio non risparmiando qualche frecciata alla Juventus: "L'auspicio è quello di rimanere alla Juventus, lui vorrebbe restare. Tuttavia la Juve, nei fatti, l'ha trattato come l'ultimo dei centrocampisti e adesso bisogna vedere – le sue parole a ‘Il Bianconero.com -. Se ci sarà la volontà da parte della società di fare altre valutazioni, noi agiremo di conseguenza. Sta alla Juve".

Una sorta di avvertimento per la Juventus che per la prossima stagione a centrocampo potrà contare anche sul tedesco Emre Can che arriverà a Torino a parametro zero dopo l’esperienza al Liverpool.

