Persona vicina al fondo, e non citata esplicitamente dall’articolo in questione, avrebbe definito “prematura” la situazione paventata e l’accordo non sarebbe affatto scontato o imminente.

L’indiscrezione, che giunge dal mondo finanziario, è intrinsecamente interessante per via dell’impatto che avrebbe sulle sorti del Milan . Partiamo, però, da principio, ovvero da quanto pubblicato il 19 ottobre dal sito specializzato Semafor riferendo di fonti vicine alla vicenda non ancora confermate nè da RedBird , nè da PIF . Secondo le informazioni pubblicate, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita sta utilizzando i fondi delle società in portafoglio per ripagare un debito di 800 milioni di riyal (213 milioni di dollari) contratto dall’ Al Nassr, squadra per cui gioca Cristiano Ronaldo . Il Fondo per gli Investimenti Pubblici, PIF appunto, starebbe orchestrando accordi di sponsorizzazione aziendale per rafforzare il bilancio del club della Saudi Pro League, il che faciliterebbe la vendita a un gruppo di investitori guidato da RedBird Capital , proprietaria del Milan al cui vertice troviamo Gerry Cardinale. A un giorno e poco più di distanza ancora nessuna conferma, ma anche nessuna smentita.

Saremmo ancora in una fase che potrebbe evolversi anche se RedBird avrebbe avuto almeno due incontri con PIF, per discutere dell’acquisizione di una quota del 70% della squadra con Ronaldo ancora contrattualizzato. RedBird e i suoi partner pagherebbero circa 1 miliardo di riyal che equivalgono a circa 267 milioni di dollari per la quota, con Ronaldo stesso che dovrebbe detenere una partecipazione del 20%.

Tra gli altri investitori citati figurerebbe anche la Saudi Media Company (SMC), società privata con sede a Riyadh attiva nei settori dei media, dello sport e dell’intrattenimento. Nessun commento, riportavamo sopra almeno fino al momento in cui scriviamo. Asharq Bloomberg aveva precedentemente riportato che RedBird stava guidando un consorzio nelle trattative per acquisire una quota del club.

Il ruolo di Ronaldo

L’acquisizione di Al Nassr aiuterebbe la RedBird di Gerry Cardinale a rafforzare i legami con Ronaldo, uno degli sportivi più commercialmente appetibili al mondo, la cui società di investimento, CR7, detiene una quota del 25% nell’UD Almeria, club della seconda divisione spagnola sostenuto da SMC. Come noto, Cristiano ha diversificato i suoi investimenti finanziari tra cliniche, resort di lusso e nuovi progetti che si affiancano alla ormai consueta attività da ambassador e testimonial.

RedBird, che ha acquisito il Milan nel 2022 e gestisce circa 21 miliardi di dollari, si è costruita una reputazione come importante broker nel settore dei media e dello sport, finanziando di recente fusioni di alto profilo che hanno coinvolto Skydance, Paramount e Warner Bros. Discovery.

Impatto sul Milan e RedBird

L’acquisizione di Al Nassr collocherebbe RedBird al centro dell’espansione sportiva multimiliardaria dell’Arabia Saudita, che aveva registrato una crescita esponenziale, prima che il governo iniziasse a tagliare la spesa pubblica. Un’operazione che ha indotto i big del calcio internazionale a trasferirsi nel nuovo campionato e a tentare di chiudere, bene, la propria carriera. Ronaldo, Neymar Jr. e Karim Benzema, alcuni dei nomi dei nuovi giocatori approdati nella Saudi League, al fine di accrescere la visibilità internazionale del campionato saudita hanno fatto il loro ingresso ma anche altri big della nostra Serie A.

Il governo ha trasferito la proprietà di diverse squadre di calcio al PIF (Public Investment Fund) e ad altre società statali per prepararle alla privatizzazione con il risultato che ad agosto il fondo ha ceduto il 70% dell’Al Hilal a Kingdom Holding, la società di investimento del miliardario principe Alwaleed bin Talal, un’operazione che ha valutato il club circa 1,4 miliardi di riyal.

Secondo fonti vicine ai nuovi proprietari dell’Al Nassr, se l’accordo con Cardinale andasse in porto, l’ingresso in un consorzio più ampio consentirebbe alla squadra di ridurre i costi e di sfruttare partnership mediatiche e di marketing con altre società del portfolio di RedBird e SMC. E di riflesso un tocco ancora più internazionale allo stesso Milan.