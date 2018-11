Clamoroso River-Boca, rinviata di nuovo la finale

E’ stata rinviata a data da destinarsi la partita di ritorno della finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors. E’ questo il clamoroso epilogo di un weekend da incubo in Argentina: la partita era stata già sospesa sabato, quando il pullman degli ospiti era stato assaltato da un gruppo di tifosi dei Millonarios, e dopo un tira e molla con la Conmebol il Boca aveva ottenuto lo stop alla gara.

Adesso il match sarà rinviato per la seconda volta: un caso mai accaduto nella storia della competizione. La decisione è arrivata dopo il comunicato ufficiale degli Xeneizes, pronti a chiedere la vittoria a tavolino.

“Abbiamo fatto una richiesta ufficiale alla Conmebol per sollecitare che la partita si disputi in condizioni di parità tra le due squadre, proprio come si sono accordati i presidenti sabato sera. Ma dopo aver analizzato le conseguenze tra i giocatori dell’aggressione avvenuta fuori dallo stadio, chiediamo che il match venga rinviato o si applichino le sanzioni previste dall’articolo 18 del regolamento Conmebol”.

L’articolo 18 prevede la vittoria per 3-0 a tavolino in favore del Boca se le condizioni non fossero rispettate. Le altre possibilità contenute nella norma sono una multa tra 100 e 40mila dollari, l’annullamento del risultato di una partita, la squalifica dello stadio o della squadra da competizioni future e l’obbligo di giocare il match a porte chiuse.

Il Boca lamenta diversi giocatori contusi e scioccati dopo l’aggressione ai danni del bus della squadra. Tra questi Pablo Perez, che “non è in condizioni di affrontare una partita a causa della riduzione del campo visivo causata dall’ulcera alla cornea diagnosticata in seguito agli incidenti verificatisi ieri”. La stampa ha parlato di “vergogna mondiale” e la guerriglia di Buenos Aires è finita sui giornali di tutto il mondo.

Amaro il commento del presidente Conmebol Alejandro Domínguez: “La colpa di questo non è della Conmebol, non ci sono le condizioni per disputare la partita in pari condizioni”. I tifosi Millonarios, che erano già entrati al Monumental, hanno iniziato ad abbandonare lo stadio, controllati da migliaia di agenti di polizia.

Ignota la nuova data della sfida: la federazione sudamericana dovrà riunirsi per decidere la prossima settimana.

SPORTAL.IT | 25-11-2018 19:00