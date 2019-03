Clamoroso scontro in panchina: Milan, sconfitta e nervi tesi

Derby da dimenticare per il Milan. Oltre alla sconfitta sul campo per 3-2, che ha condannato i rossoneri alla seconda sconfitta su due stracittadine stagionali, come non accadeva dal 2011-2012, l’ambiente è scosso dalla clamoroso scontro avvenuto in panchina nei minuti finali della partita tra Frank Kessié e Lucas Biglia.

Era il 75’ quando, pochi minuti dopo essere stato sostituito da Patrick Cutrone, il centrocampista ivoriano ex Atalanta ha letteralmente perso la testa nei confronti dell’ex regista della Lazio. Il casus belli risale alla sostituzione subita da Kessié pochi minuti prima, poco gradita dal giocatore che ha preso a male parole Rino Gattuso. Un comportamento censurato da uno dei leader dello spogliatoio nonché uno dei giocatori più esperti, appunto Biglia, che avrebbe invitato Kessié a maggior rispetto verso il tecnico e anche nei confronti di Cutrone che l’aveva rimpiazzato in campo.

Kessié non ha però gradito l’osservazione di Biglia, scagliandosi letteralmente contro il compagno di squadra e di reparto. E non solo a livello di parole, ma anche di azioni, se è vero che alcuni compagni presenti in panchina, Abate, Borini e Rodriguez, si sono dovuti spendere per riportare Kessié a più miti consigli ed evitare così lo scontro fisico. Il tutto mentre Biglia rispondeva punto su punto a Kessié, pur non perdendo mai la calma, con Diego Laxalt a controllarne gli eventuali impulsi. La sconfitta non ha certo contribuito a rasserenare gli animi, ma al termine della gara Paolo Maldini ha provato a riportare calma tra i due chiedendo spiegazioni.

Nel post-partita i due giocatori si sono presentati insieme davanti alle telecamere per chiarire la situazione e smontare il caso.

"Avevo dentro la voglia di vincere, sono uscito un po' nervoso. Chiedo scusa a Lucas, ha più anni di me e devo imparare da lui, chiedo scusa anche ai tifosi e al mister” ha detto Kessié.

“Ho sbagliato anche io a volerlo riprendere subito, avrei dovuto aspettare e parlargli da solo” la versione di Biglia.

