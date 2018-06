Clamoroso: una stella del Mondiale finisce nell'esercito militare

Tra i più disperati per l’eliminazione dal Mondiale della Corea del Sud c’è sicuramente Son, attaccante di nazionalità coreana di proprietà del Tottenham.

L’ala con la sua nazionale non è riuscita ad andare oltre la fase a gironi venendo eliminata dalla competizione dopo solo due giornate a causa delle sconfitte di misura con Svezia e Messico.

La stella della Corea del Sud, Son, non è riuscita a trascinare i compagni ad una storica qualificazione alla fase successiva ed adesso a rimetterci potrebbe essere proprio lui che rischia di finire nell’esercito militare di Seul.

Il servizio militare in Corea del Sud è obbligatorio sotto i 28 anni ma si può essere esentati dal servizio di leva per meriti sportivi che nel caso dell'attuale nazionale sarebbe stato possibile nel caso di qualificazione agli ottavi. Gli eroi coreani del 2002, ad esempio, furono dispensati in blocco, così come i vincitori della Coppa d'Asia 2014.

Son, che attualmente al Tottenham guadagna circa 360 mila euro al mese, non è riuscito ad arrivare almeno agli ottavi e potrebbe quindi finire nell’esercito militare per i prossimi 21 mesi con uno stipendio mensile di circa 100 euro. Per il veloce 25enne ci sarebbe però almeno la consolazione di poter continuare a giocare al calcio con il Sangjue Sangmu, la squadra di calcio dell’esercito.

Una situazione che l’ala non ha preso affatto bene come dimostra il suo pianto disperato al rientro negli spogliatoi dopo la sconfitta contro il Messico dove un suo gol non è bastato per evitare il ko. In realtà Son ha ancora due possibilità per essere salvato: gli restano da poter vincere i Giochi asiatici in Indonesia del prossimo agosto o la Coppa d'Asia che si disputerà nel gennaio del 2019.

Molto dipenderà anche dalle decisioni che prenderà il suo club di appartenenza, il Tottenham: gli inglesi potrebbero anche opporsi alla sua partenza.

SPORTAL.IT | 26-06-2018 09:45