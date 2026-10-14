La tre volte vincitrice del torneo esce subito di scena a Wuhan, dove è stata eliminata all'esordio da Li, brava a rimanere lucida e a sfruttare i problemi fisici di Sabalenka, che ha fatto scattare l'allarme in vista delle WTA Finals

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Subito una sorpresa al WTA 1000 di Wuhan, dove la tre volte campionessa del torneo Aryna Sabalenka è stata eliminata all’esordio da Ann Li al termine di un match epico e pieno di continui ribaltamenti di risultato. Una sconfitta pesante per la n°2 al mondo, fortemente limitata da un problema al ginocchio che ha fatto scattare l’allarme in vista delle WTA Finals.

Sabalenka parte bene nonostante le difficoltà

Che non sarebbe stato un match semplice per Sabalenka lo si era capito sin dal primo game, in cui la bielorussa viene subito obbligata ad annullare due palle break. Superato lo spavento la n°2 WTA rompe l’equilibrio del set strappando la battuta alla sua avversaria. Li però non molla e due giochi più tardi trova il contro-break, salvo poi cedere nuovamente la battuta nel game successivo e permettere ad Aryna di conquistare il primo set per 6-3. Avanti di un parziale Sabalenka prova a chiudere subito l’incontro conquistando un break anche nel secondo set.

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Sabalenka crolla, si rialza, ma alla fine cede a Li

Avanti 5-2 succede però quello che fino a quel momento appariva impensabile, con Sabalenka che – complice fastidi al ginocchio sempre più invadenti – subisce un’incredibile rimonta da parte di Li, che conquista i successivi quattro giochi aggiudicandosi il parziale per 6-4. La statunitense parte alla grande anche nel terzo terzo set, dove si porta avanti di un break nel quarto game, mantenendo il vantaggio fino al 5-2 in risposta, quando arriva a procurarsi ben cinque match point, che però vengono annullati da Aryna, che trova forze che forse nemmeno lei pensava di avere più e avvia a sua volta un’altra epica rimonta.

Salvatasi dalla sconfitta Sabalenka rimonta il parziale trovando il contro-break nel game successivo e poi tenendo la battuta nel decimo salvando altri due match point e portando il risultato sul 5-5. Il match giunge così al tie-break, dove Aryna conquista un immediato mini-break che però perde subito a causa di un doppio fallo. Successivamente la bielorussa subisce l’esuberanza della sua avversaria e concede un altro mini-break, trovandosi poi sotto 6-3. La n°2 WTA annulla i due match point (per un totale di nove) sul suo servizio, ma in risposta non può nulla contro l’uno-due di Li, che ottiene la vittoria più prestigiosa della sua carriera e approda al 2° turno del WTA 1000 di Wuhan dove affronterà Janice Tjen.

Quanto nervosismo per Sabalenka, preoccupano le condizioni del ginocchio

Una partita frustrante per Sabalenka, che durante l’incontro non ha nascosto tutto il proprio nervosismo, dovuto con ogni probabilità a una partita che si è improvvisamente complicata e al problema al ginocchio che l’ha fortemente limitata, come evidenziato a fine secondo set, quando ha strappato la fasciatura alla gamba e lamentandosi col proprio angolo, salvo poi qualche game più tardi (dopo il break subito in avvio di terzo set) chiedere l’intervento della fisioterapista per rimettere il tape al ginocchio.

Ginocchio che ovviamente ora desta preoccupazioni, dato che in alcuni tratti dell’incontro la bielorussa ha avuto enormi difficoltà negli spostamenti, non riuscendo ogni tanto nemmeno a piegarsi sulle gambe. Si teme dunque che la maledizione infortuni, dopo aver colpito Rybakina, Sinner, Alcaraz e non solo possa essersi scagliata anche su Sabalenka in questo finale di stagione, impedendole magari di essere competitiva per le WTA Finals, ultimo grande appuntamento del 2026.