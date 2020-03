Clark parte senza autorizzazione, Cantù comprende me non approva

Con ‘La Provincia’ il general manager della Pallacanestro Cantù, Daniele Della Fiori, ha commentato il rientro negli Stati Uniti di Wes Clark.

"E’ chiaro che questa particolare vicenda, in questo momento così delicato, possiede anche dei risvolti umani – ha detto -: ha la famiglia lontana, è preoccupato come tutti, non me la sento di gettargli la croce addosso. Abbiamo saputo della sua decisione a cose fatte, il problema è che difficilmente potrà tornare in Italia con facilità".

"La decisione di Clark di lasciare l’Italia è stata presa in autonomia, senza una nostra autorizzazione: ci saranno delle ripercussioni dal punto di vista contrattuale" ha aggiunto Della Fiori.

SPORTAL.IT | 15-03-2020 12:16